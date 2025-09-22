"Giardini e dintorni" dalla Teverina ai Cimini tra arte e natura, storia e sapori

cultura

Sabato 20 settembre al Giardino della Serpara di Civitella d'Agliano con una visita guidata al parco-scultura ideato dall’artista svizzero Paul Wiedmer, dove oltre 80 opere dialogano con la natura circostante, e domenica 21 settembre al Museo Naturalistico di Lubriano, un percorso didattico e sensoriale tra acque, fiori ed erbe mangerecce nella suggestiva Valle dei Calanchi, con vista su Civita di Bagnoregio. Questi i giardini della Teverina che, nel weekend, hanno aperto l'evento "Giardini e dintorni", progetto di PromoCulture realizzato in collaborazione con PromoTuscia, vincitore del bando Arsial per la promozione del sistema agroalimentare del Lazio.



Si prosegue con i giardini dei Cimini. Sabato 27 settembre ad aprire le sue porte in via straordinaria sarà Villa Giustiniani, gioiello manieristico-barocco immerso in un parco monumentale, a Bassano Romano. Domenica 28 settembre, invece, visita al giardino terrazzato di Palazzo Chigi, a Soriano nel Cimino, e alla celebre Fontana di Papacqua, esempio unico di scenografia barocca in dialogo con il paesaggio. Al termine, degustazioni di vini locali e formaggi di alta qualità per unire al patrimonio artistico e naturalistico i sapori autentici della Tuscia. Un'esperienza in quattro tappe che unisce arte, natura, storia e sapori del territorio viterbese e laziale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

0761.304643 - info.promoculture@gmail.com