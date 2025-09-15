A Palazzo Sforza con Ascanio Celestini prende il via "Confini. Festival lungo i margini"

cultura

Con l’anteprima di giovedì 25 settembre alle 17 che vedrà Ascanio Celestini presentare il suo ultimo libro "Poveri Cristi" (Einaudi, 2025), prenderà avvio "Confini. Festival lungo i margini" che si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 ottobre a Palazzo Guido Ascanio Sforza di Proceno con la direzione artistica e scientifica di Sara Del Bello e Luciano Dottarelli. Il festival nasce dalla volontà di riflettere sul significato dei confini, in un contesto globale dove, se da un lato, essi appaiono sempre più labili, dall’altro, sono invece sempre più rigidi.



L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema “Confini, filosofia, rigenerazione” e, attraverso una pluralità di voci dal mondo della filosofia, della letteratura, dell’arte, cercherà di esplorare il senso del confine per ritrovarne quella duplicità di significato per cui esso non rappresenta solo una barriera difensiva, ma anche la possibilità di intraprendere un sentiero, di tracciare e scoprire una strada, come era nel significato originario di “limes”.





Il tema è, inoltre, fortemente in sintonia con le vocazioni del territorio, vera e propria porta della via Francigena tra la Toscana e il Lazio, e con il progetto "Proceno, borgo di rigenerazione" nel quale, grazie all’iniziativa Pnrr sono impegnati il Comune di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno. All’organizzazione del festival collaborano il Club per l’Unesco Viterbo Tuscia e la Società Filosofica Italiana, Sez. “P. Picone” di Viterbo.

La giornata di apertura, venerdì 3 ottobre, prevede nella mattinata un laboratorio di pratiche filosofiche con gli studenti dei licei di Acquapendente e Sorano. Seguiranno alle 17 l’inaugurazione della mostra fotografica “Paesaggi di confine” realizzata da Adio Provvedi e Gianluca Forti, alle 17.30 il concerto "I confini immaginari tra musica colta e musica leggera" con Giorgio Sasso e Cesare del Prato, alle 20.45 l’intervista a Michelangelo Gregori su "I confini della risata: tra comicità e satira" e la proiezione del suo documentario "Una risata ci salverà".

Sabato 4 ottobre si riprenderà alle 15.30 con l’incontro “Attraversare i confini: uno sguardo filosofico”, in cui dialogheranno Sara Del Bello, Luciano Dottarelli, Ilaria Ramelli e Markus Krienke. Alle 18.30 il concerto “Mater Dei” con Simonetta Chiaretti e Shahnaz Mosam. La manifestazione si concluderà domenica 5 ottobre alle 10.30 con una conversazione con Laura Apolonio e Marco Saverio Loperfido su “Di confine in confine: la pratica del cammino”.

Al termine degli incontri di sabato e di domenica è previsto un rinfresco con prodotti tipici e locali a cura del Ristoro di Porsenna. Per tutto il periodo del festival sarà presente uno stand di libri a cura di Annulli Editori.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Per ulteriori informazioni:

378.3080580 - coopproceno@gmail.com