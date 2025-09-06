In mostra arredi e paramenti sacri delle collezioni dei Conti Cozza Caposavi e Rossi Franciolini

cultura

Dal Lazio alla Toscana, da Bolsena a Cortona. I pezzi più pregiati della collezione di arredi e paramenti sacri appartenenti ai Conti Cozza Caposavi, insieme a quelli dei Rossi Franciolini, daranno vita alla mostra che sarà inaugurata sabato 6 settembre, alle 18, negli spazi espositivi della Sala "Monsignor Luciano Giovannetti", al civico 29 di Via Gino Severini, nel cuore del comune aretino, con un concerto di musica barocca. Protagonisti, il maestro di clavicembalo Saverio Santoni accompagnato dalla voce tenorile di Luigi Franciolini.

Sabato 18 ottobre, alle 18, invece, riecheggeranno le note anni ’30, ’40 e ’50 eseguite dal gruppo "Souvenir d'Italie", diretto da quest’ultimo. L’esposizione, che raccoglie lettere, ritratti, documenti, reliquie, pianete, piantane ed oggetti preziosi databili dal XVII secolo fino all’epoca dei pontificati di San Pio X e del Pastor Angelicus Pio XII – non solo testimonianze di fede, ma veri e propri capolavori artigianali, che raccontano la storia di casate nobiliari e della Chiesa – resterà aperta al pubblico tutti i finesettimana fino a domenica 2 novembre, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Un percorso attraverso secoli di devozione e raffinata arte tessile ed ecclesiastica che attende gli appassionati di arte, storia e spiritualità. Gli organizzatori sottolineano, infatti, come questo evento non sia soltanto un’esposizione, ma un invito a riscoprire e condividere insieme la bellezza di un patrimonio culturale che merita attenzione e amore. Un’occasione unica, dunque, per riscoprire quel tesoro costituito da vesti e ornamenti indossati durante le celebrazioni liturgiche, che intreccia memoria e tradizione.