Decima edizione per "Cinema&Terme", cinque proiezioni per un'esperienza unica

Tutto pronto per "Cinema&Terme 2025", l'evento che coniuga il fascino del grande schermo con la suggestione delle acque termali. Un format originale e sempre più atteso, che anche quest’anno si svolgerà nella cornice esclusiva delle Terme dei Papi di Viterbo. La rassegna, alla sua decima edizione, prenderà il via venerdì 5 settembre alle 21.30 con la proiezione della commedia "Volevo un figlio maschio" di Neri Parenti e si inserirà in un momento simbolico per la città. Sarà, infatti, idealmente la serata conclusiva della lunga settimana di festeggiamenti patronali in onore di Santa Rosa, il periodo più sentito dai viterbesi, offrendo così un’occasione perfetta per rilassarsi dopo giorni intensi di festa e tradizione.





Le proiezioni proseguiranno venerdì 12 settembre alle 21.30 con il film "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzì e ancora venerdì 19 settembre alle 21.30 con "Il Gladiatore 2" di Ridley Scott, venerdì 26 settembre alle 21.30 con "Follemente" di Paolo Genovese e venerdì 3 ottobre alle 21.30 con "Santocielo" di Francesco Amato promettendo ogni volta un'esperienza di benessere e cultura, immersi nelle acque termali e sotto le stelle, in uno dei luoghi più iconici della Tuscia. "Cinema&Terme" è un progetto a cura di Est Film Festival e Terme dei Papi che punta a promuovere il territorio attraverso nuove forme di fruizione culturale, mettendo in rete le eccellenze del territorio, tra cinema, musica, turismo e benessere.



L'ingresso è di 18 euro, valido per la Piscina Termale (15 euro) e la proiezione cinematografica (3 euro). Il progetto è realizzato da Factotum Ets, Associazione Culturale Musica e Territorio e Terme dei Papi e con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio. Sponsor ufficiali: Menichelli dal 1912, Torrefazione Fida, AEM Impianti, Dott. Flavio Trapè, Atmosfere Interior Design.

Per ulteriori informazioni:

www.cinemaeterme.it



