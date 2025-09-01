Roberta Casasole si aggiudica il XXIV Premio Letterario Vittorini

L'autrice, infatti, aveva già presentato il suo graffiante, ironico e caustico romanzo d'esordio sulla Rupe, dove il libro aveva riscosso grande interesse tra lettori e critica. Il collegamento con il territorio umbro si conferma così ancora una volta fertile per la letteratura italiana, con un'autrice che dal borgo viterbese ha saputo conquistare uno dei premi letterari più importanti del panorama nazionale.

