Roberta Casasole si aggiudica il XXIV Premio Letterario Vittorini
La commissione di valutazione del XXIV Premio Letterario Elio Vittorini ha decretato vincitrice Roberta Casasole, autrice del libro "Donne di tipo 1" (Feltrinelli, 2024), per la sezione Opera Prima, istituita quest'anno. Un riconoscimento prestigioso che arriva a coronare il successo della scrittrice originaria di Bolsena, già nota al pubblico orvietano.
L'autrice, infatti, aveva già presentato il suo graffiante, ironico e caustico romanzo d'esordio sulla Rupe, dove il libro aveva riscosso grande interesse tra lettori e critica. Il collegamento con il territorio umbro si conferma così ancora una volta fertile per la letteratura italiana, con un'autrice che dal borgo viterbese ha saputo conquistare uno dei premi letterari più importanti del panorama nazionale.
Il programma della Settimana Vittoriniana, che si terrà a Siracusa da mercoledì 3 a sabato 6 settembre, vedrà proprio Roberta Casasole tra i protagonisti. "Donne di tipo 1" è stato definito un romanzo "graffiante, ironico, caustico" che "mette a nudo, spingendoli al paradosso, i mali del nostro tempo, dalla questione di genere al precariato, dai rapporti di coppia alla salute del pianeta".
Venerdì 5 settembre alle 18.30, presso l'Urban Center di Via Bixio, Casasole – classe 1979, già vincitrice nel 1998 della Sezione Lazio del Campiello Giovani e autrice di due racconti, uno per Fandango in una raccolta, l’altro nell’ambito del Premio Subway – sarà intervistata da Donata Guarino durante la presentazione delle opere finaliste. La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 6 settembre all'Antico Mercato di Ortigia.
