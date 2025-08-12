Tutto pronto per il debutto di "Grand Tour Casanova" di e con Gianni Abbate

cultura

Domenica 17 agosto alle 21, in anteprima, nella sede dell'Associazione "Caffè Menerva" a Grotte di Castro, in Via Vittorio Veneto, con il sostegno della Fondazione Carivit e in prima lunedì 18 agosto alle 21.15 a Bagnoregio, in Piazza Cristofori, debutta lo spettacolo "Grand Tour Casanova" di Gianni Abbate.



Giacomo Casanova, passato alla storia come grande seduttore, fu anche scrittore, diplomatico, filosofo, agente segreto, alchimista e avventuriero. Le sue gesta sono state da lui stesso descritte con grande dovizia di dettagli nella sua autobiografia “Storia della mia vita” e le quasi 5.000 pagine hanno una freschezza e una piacevolezza di lettura tale da farci amare profondamente il 1700 e considerarlo come l’ultimo dei grandi secoli nei quali aveva ancora, forse, un senso vivere una vita “spericolata”.



Casanova fu autore di decine di libri, repliche e discussioni, tra i quali uno è considerato il primo bestseller della storia: “La storia della mia fuga dai piombi”. Casanova ebbe anche la capacità, l’audacia e la possibilità di conoscere e avere a che fare con tutti i grandi uomini del suo tempo. Ma veniamo allo spettacolo “Grand tour Casanova”, che nasce per i 300 anni dalla nascita del grande seduttore.



"Per festeggiare degnamente i 300 anni di seduzione e avventure del mito Giacomo Casanova - dice Abbate - l'ho immaginato ormai anziano, con acciacchi vari e soprattutto, non avendo più i favori dei nobili e il loro sostegno economico, si ritrova a corto di finanze. Rimasto da solo, lui e il suo fedele servitore che, sebbene in ristrettezze, non ha avuto il coraggio di abbandonarlo, ha un’idea geniale per sopravvivere, quella di mettere in scena i punti più salienti della sua avventurosa vita, attingendo appunto dalla sua stessa autobiografia, naturalmente aiutato dal suo fedele servitore. È così che tra aneddoti piccanti, trovate divertenti, battibecchi fra Casanova e il suo servitore e intermezzi musicali, lo spettacolo ci racconta la celebre vita dell’avventuriero e seduttore più famoso di tutti i tempi, ma attenzione, ci sarà un finale a sorpresa".

Prendono parte allo spettacolo, lo stesso Gianni Abbate nei panni di Casanova (sua anche la regia) ed Ennio Cuccuini come suo fedele servitore. Le musiche dal vivo sono affidate a Roberto Chiovelli. L’ingresso è gratuito.



