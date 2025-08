"Il Borgo dei Desideri". Notte di sogni, speranze e magie ne "I Borghi più belli d'Italia"

cultura

Unisce il fascino delle Perseidi che fendono la volta celeste alla bellezza tutta pietra e scorci dei borghi, invitando residenti e visitatori ad affidare alle stelle cadenti – all’ombra dei campanili, in piccoli contesti emozionanti e vivibili – speranze e sogni. Tra iniziative culturali e paesaggi incantati, in una favola moderna che celebra il Paese nascosto e autentico, l’appuntamento estivo con "Il Borgo dei Desideri", l’evento promosso dall’Associazione "I Borghi più belli d'Italia", si rinnova anche quest’anno dal tramonto all’alba a ridosso della magica Notte di San Lorenzo.

Una visita guidata tra vicoli e piazze per conoscerne storia, arte ed enogastronomia. Una manciata di iniziative tra musica, teatro e degustazioni. E uno o più desideri da scrivere su un cartoncino e lasciarlo a ridosso di un luogo simbolico dell’abitato come un pozzo secolare, una fontana, un ponte o un giardino segreto affinché una giuria possa selezionare quelli più originarli e premiarli con un cofanetto Smart Box per un soggiorno di due persone in uno degli oltre 120 borghi che, da Nord a Sud, hanno aderito all’edizione 2025 nel segno di un turismo lento, esperienziale e sostenibile.

Tra questi in Umbria risponde ancora una volta presente il Comune di Allerona dove domenica 10 agosto si andrà "A spasso sotto le stelle". Ritrovo intorno alle 18 all’Ufficio Turistico in Piazza Attilio Lupi e un’ora dopo la partenza per una camminata nelle campagne alleronesi. Alle 21 cena con la formula del giro-pizza negli stand della Pro Loco e consegna dei cartoncini dei desideri. Il trekking dei desideri con otto capre nei sentieri dei Monti Amerini – partenza alle 8 dalla Casa delle Caprette in vocabolo Vallenera – è la proposta che arriva da Lugnano in Teverina.



Alle 12 l'aperitivo al Parco della Pietraia di Alviano, alle 17.30 in Piazza Santa Maria passeggiata per il contest fotografico "Lugnano Borgo dei Borghi" e scrittura dei desideri sul tema "Se io fossi..., farei..." da lasciare nei quattro pozzi. Alle 18.30 nella Chiesa Collegiata concerto d'organo del Maestro Gustav Auzinger "Organo Werle (1756)" e dalle 20 cena nei ristoranti locali. A Monte Castello di Vibio, invece, la giornata inizia alle 10 dalla Scuola Primaria "2 Giugno" con le prove aperte della residenza teatrale "Il Villaggio del Teatro". Sul palco i giovani di “Isola di Confine”.

Il Teatro della Concordia sarà aperto per le visite dalle 20.30 alle 22.30, l’Ufficio Turistico dalle 14.30 alle 19.30 per le visite del borgo e della Torre di Porta di Maggio. Alle 19.30 al Belvedere di Porta di Maggio si apparecchierà la "Cena dei Desideri" seguita da "Astrologia e Oroscopo". In Piazza Garibaldi, intanto, largo a "Stelle e Mitologia, Astronomia e Stellarium". L’osservazione delle stelle con il telescopio sarà garantita alla Passeggiata del Toppo. In Piazza Vittorio Emanuele II, risuoneranno le note del Luca di Luzio Standard Trio con ingresso gratuito a partire dalle 21.30.

A Monteleone d’Orvieto, nella stessa sera, la cisterna medievale di Piazza Cavour risalente al XIX secolo si trasformerà nel Pozzo dei Desideri. Dalle 19 in Piazza Bilancini torneranno le degustazioni guidate con oltre 40 etichette di vino dai produttori del territorio. Street food umbro protagonista ai Giardini Comunali con la Sagra degli Umbrichelli e in Piazza del Municipio con "Il Pizzicagnolo" di Città della Pieve e "Le Olivastre" di San Feliciano. Dalle 22 "Costellazioni", percorso itinerante di arte acrobatica a cura della Compagnia Acrobatica “Alchimia” di Città della Pieve.

Musica dal vivo in Piazza Bilancini, a partire dalle 22.30 sulle note degli 88 Folli. E un’ora dopo in Piazza del Torrione osservazione del cielo e pillole di astronomia tra mito e scienza a cura del Gruppo Ecologista "II Riccio". A San Gemini, infine, sabato 9 agosto alle 21 in Piazza San Francesco saranno protagonisti i più piccoli con Bimbobell Show, spettacolo musicale e interattivo pensato per far divertire bambini e famiglie a colpi di canzoni originali e travestimenti coloratissimi, gag e giochi interattivi con il pubblico, micro-magie ed effetti speciali coinvolgenti.

www.borghipiubellitalia.it