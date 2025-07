La prigione degli smartphone fotografata nella mostra "Removed"

cultura

di Pierfrancesco Sampaolo

Gli smartphone sono una prigione cognitiva? Quanto in effetti siamo consapevoli della loro pervasività nella vita di tutti i giorni? Ha provato a darci una risposta Eric Pickersgill, fotografo e visual artist statunitense, con la sua celebre mostra "Removed" (rimosso). Si tratta di una serie di fotografie in bianco e nero che ritraggono persone in scene di vita quotidiana dove, però, le relazioni vengono ”interrotte” dalla presenza degli smartphone. Ai soggetti in posa è stato tolto, poco prima dello scatto, lo smartphone, chiedendogli di rimanere nella stessa posizione, come quella di qualche secondo prima, prima che fosse rimosso il device. Il risultato è fra l’allucinante, l’inquietante e il desolante.



Ancor più perché sembrano immagini che abbiamo visto tutti, in ogni momento della giornata, sia riguardanti la nostra persona, sia chi ci sta attorno, continuamente. Così vediamo una coppia a letto, di schiena, assorta nello scrolling dei propri telefoni, una famiglia a tavola dove sia genitori che figli sono per conto loro mentre guardano gli smartphone, una mano tesa pronta per un selfie, una donna in auto che guarda il cellulare, tre bambini con i tablet su di un divano e via così. Quello che accomuna queste immagini, apparentemente normali, quotidiane, è l’assoluta desolazione ed estraniazione dei personaggi, assorbiti completamente dagli schermi. Ma questi sono stati appena rimossi e ciò che rimane è l’istantanea delle forme umane di fronte a quel piccolo grande abisso del quale, probabilmente, non abbiamo ben compreso ancora la portata.

Visitando Removed si ha la sensazione di essere sì di fronte a episodi che vediamo tutti i giorni ma, poco dopo, la percezione cambia e ci si sente come di fronte a uno specchio, perché quelle tristi figure siamo noi, sono i nostri amici, genitori, vicini di casa, i nostri figli, magari in giro per il Corso, in qualche locale a Piazza del Popolo, davanti scuola a Ciconia, fuori dai supermercati a Orvieto Scalo o nei parchetti pubblici, fra le altalene e le panchine.

Nelle pagine del suo sito, Pickersgill racconta che l’idea gli venne mentre era in un ristorante. Poco lontano dal suo tavolo era seduta una famiglia: padre, madre e due figlie quasi adolescenti. Il padre e le due bambine erano intente a scrollare immagini sui loro telefoni, la madre era senza smartphone e guardava tristemente fuori dalla finestra del locale. Di tanto in tanto, il padre pronunciava qualche parola, anche tronca, con l’intento di rendere partecipi gli altri di una qualche notizia interessante che gli capitava di scorrere, ma senza alcun risultato, nessuna attenzione, nessuna reazione, nemmeno la sua. Poco dopo, anche la madre prese lo smartphone. Un immobilismo affettivo impressionante che l’artista si trovò ad osservare con una nuova consapevolezza: tutto questo stava accadendo a tutti ed era ormai entrato nelle nostre vite senza chequasi ce ne rendessimo conto.

Ora, non staremo qui a citare dati, studi o riflessioni di esperti riguardo il galoppante fenomeno di alienazione causato da social e uso dei dispositivi. Non staremo nemmeno qui a profilare gli effetti sui vari strati generazionali, dai c.d. boomer ai Gen-z fino ai bambini. Non lo faremo perché tutto questo è arci noto, di facile reperimento, sia su fonti aperte sia su di un’infinità di pubblicazioni, documentari ecc. e, soprattutto, in costante aggiornamento, oltre che palese. Guardate, nemmeno ci metteremo a demonizzare le nuove tecnologie, il progresso, la società che cambia, a dire che “si stava meglio prima” perché non ha senso, non è vero e, soprattutto, non è questo il punto. Quello che forse non è così noto è che questa modalità di rapportarci con la tecnologia che abbiamo acquisito ci sta imprigionando in celle singole dove ognuno ha il proprio mondo fittizio, dove le percezioni vengono coccolate, ma anche riempite di ansia, solitudine, violenza e distorsione.



Le relazioni tendono a sfaldarsi, poco a poco, ogni giorno, nei singoli gesti che scompaiono, nello stare insieme, che viene filtrato e disincentivato, nel riconoscersi o, più semplicemente, nel voler “condividere” qualsiasi cosa, privandoci lentamente di ogni nostro segreto, emozione privata, specificità e vulnerabilità. L’influenza è addirittura tale che attraverso questi dispositivi rendiamo possibile la nascita di nuovi mostri che poi, realmente, governano il mondo e le nostre vite, convinti che siano modelli positivi, che abbiano ragione, che sappiano rivolgersi alle persone semplici con parole giuste, dirette e comprensibili. E così populismi, autocrazie, guerre, neo nazifascismi, genocidi 2.0, mistificazioni, condanna della scienza e della ragione, inni al personalismo, prepotenza, derisione e sopraffazione hanno vita facile. E tutto succede lì, prende forma nelle nostre teste mentre facciamo quello che viene ritratto nelle foto di Removed, facendo a pezzi le nostre relazioni, così da rendere il processo sempre più efficace.

Removed ha un intento doppio, anche nel titolo. Da un lato “rimuovi” dalla tua vita lo smartphone, parrebbe un’esortazione positiva, ma dall’altro, guardando le immagini, ti racconta che sei tu ad aver rimosso una parte fondamentale di te e di chi ti sta intorno: hai rimosso te stesso. Al di là di facili distopie o complottismi, la mostra di Pickersgill ha il potere di evidenziare qual è il punto, di offrirci un modo per guardarci dall’esterno, significando che il problema, in una complessità estrema di problemi, parte proprio da noi e da quello che (non) facciamo.