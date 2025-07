Villa Giustiniani Odescalchi apre al pubblico in maniera permanente

cultura

Un'apertura al pubblico stabile, quotidiana e continuativa, così come auspicato. È finalmente possibile tutti i giorni – ad eccezione del lunedì – dalle 8.30 alle 13.30 e nei mesi estivi, anche il sabato, fino alle 19 – ultimo ingresso un’ora prima – consentendo a Villa Giustiani Odescalchi, gioiello architettonico di Bassano Romano circondato da 23 ettari di parco – esteso e razionalizzato sui modello dei giardini del Nord Europa – di mostrare il contributo lasciato da artisti come Antonio Tempesta, autore delle pitture della corte, Bernardo Castello, Paolo Guidotti e i bolognesi Domenichino e Francesco Albani, impegnati nella decorazione delle sale del Piano Nobile accanto alle grottesche.

Da martedì 22 luglio, dunque, porte aperte ad ingresso gratuito all’immobile storico di Piazza Umberto I, dove il secondo e il quarto sabato del mese, alle 11, sono previste anche specifiche visite guidate per consentire ai fruitori di entrare in contatto con maggiore consapevolezza con un patrimonio artistico e paesaggistico di eccezionale valore, in un dialogo continuo tra memoria, arte e territorio. La suggestione e l’eleganza di questo luogo hanno affascinato anche il grande schermo. Federico Fellini nel 1960 vi ambientò, infatti, alcune celebri sequenze del film “La dolce vita”, premiato con l’Oscar, consacrandone l’aura evocativa e sospesa nel tempo.

A condividere la soddisfazione, oltre al primo cittadino Emanuele Maggi, anche la direttrice ad interim delle Ville Monumentali della Tuscia Marta Ragozzino e tutto il personale del nuovo istituto del Ministero della Cultura, afferente al Dipartimento per la Valorizzazione – Direzione Generale Musei, specificamente dedicato alla valorizzazione e alla tutela di un sistema integrato di residenze storiche e giardini monumentali nel territorio dell’Alto Lazio. Il complesso monumentale si inserisce, infatti, all’interno di un circuito di grande rilevanza storico-artistica che comprende anche Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Lante a Bagnaia, e Palazzo Altieri a Oriolo Romano.





In questo panorama, Villa Giustiniani Odescalchi si distingue per la sua profonda armonia tra architettura, paesaggio e pittura, in un contesto naturalistico di grande suggestione. Acquistata dallo Stato nel 2001, rappresenta uno degli esempi più significativi di dimora aristocratica fra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. L’antico feudo, già possedimento degli Anguillara, venne acquistato nel 1595 dalla Famiglia Giustiniani e affidato all’iniziativa del Marchese Vincenzo Giustiniani, banchiere, mecenate e collezionista, una figura di rilievo nel panorama culturale dell’epoca, celebre per la sua raccolta di antichità classiche e di opere di Caravaggio.

A lui si deve l’impianto attuale della Villa – all’interno della quale si susseguono decorazioni pittoriche di altissimo pregio che testimoniano l’evoluzione del gusto tra fine Manierismo e prima stagione barocca, una su tutte la Sala della Felicità Eterna – e del Parco, caratterizzato da un variegato assetto naturalistico, frutto di trasformazioni climatiche e antropiche, che conserva tutt’oggi l’originario disegno seicentesco. Dal cosiddetto Giardino de’ Quadri al lungo Viale Maestro o della Prospettiva articolato in tre piazze successive, si giunge alla Rocca Turrita o Palazzina di Caccia, fulcro visivo e simbolico dell’intero complesso, in chiaro riferimento all’emblema araldico della famiglia.

Per ulteriori informazioni:

0761.636025 – vm-tuscia.villagiustiniani@cultura.gov.it