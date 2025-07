Debutta "Vitorchiano Film Festival", tre giorni di proiezioni, incontri ed eventi speciali

cultura

Tutto pronto per la prima edizione di "Vitorchiano Film Festival", in programma nel Giardino Belvedere di Sant'Agnese. Un evento nato con l'obiettivo di valorizzare il cortometraggio e il cinema indipendente e al contempo promuovere il borgo medievale e il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo.

Il festival, curato da un team di professionisti del settore e con la direzione artistica di Federico Paolini (attore, regista e già fondatore dell’Aprilia Film Festival e del Crew Film Festival), aspira a diventare un punto di riferimento per cineasti, appassionati e addetti ai lavori, coniugando l’eccellenza artistica all’identità culturale di uno dei borghi più belli del Lazio. Tre date ricche di cinema, cultura e incontri, in cui la "settima arte" è protagonista assoluta, accompagnata inoltre da momenti dedicati ad altre forme artistiche che creano connessione tra pubblico, artisti e territorio.

Si inizia venerdì 25 luglio alle 19.30 con l'apertura del red carpet, seguita alle 20 dal talk con il cast e la crew del film "Formula criminale" di David Micci e Armando Tortora: presenti i due registi, insieme all'operatore e montatore Maurizio Mastrogiovanni. A seguire proiezione e afterparty con musica e drink.

La serata di sabato 26 luglio, sempre con apertura del red carpet alle 19.30, è dedicata ai cortometraggi selezionati per qualità artistica e tecnica. Le proiezioni iniziano alle 20.30 e sono seguite, alle 23.30 circa, dall'afterparty. Le opere in concorso sono: "Il rumore di un miracolo" di Sabrina Pariante, "Dron Amor" di Jonathan Elia, "Hold on" di David Barbieri", "Cocci" di Agnese Fallongo, "Briciole" di Francesco D'Ignazio, "Quello che non ti ho detto" dei Fratelli Bulgarelli, "L'ultimo ingrediente" di Lorenzo Cioglia, "Pizza Time" di Andrea Zaro. Fuori concorso la proiezione di "Coscine di pollo" di Federico Paolini, interamente girato a Vitorchiano.

Una giuria composta da esperti del settore assegna i riconoscimenti ufficiali. I premi sono: Miglior cortometraggio, Migliore regia, Migliore fotografia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista, Miglior sceneggiatura, Miglior produzione, Premio della critica, Premio Parola d'oro, Premio Giorgio Capitani, Premio Vitorchiano, Premio del pubblico.

Domenica 27 luglio si parte alle 18.30 con l'apertura del red carpet e alle 19 con la presentazione del libro "Dal buio" di Paolo Berni. Alle 20.30 inizia la serata delle premiazioni, fino alle 23.00 con l'ultimo after party.

“Siamo molto felici di ospitare un evento di qualità come questo - commenta il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti - che anima e valorizza il nostro paese in un intenso fine settimana di appuntamenti. Il cinema è un importante veicolo di promozione per Vitorchiano, che ricordiamo in particolare come set del film 'L'Armata Brancaleone' di Mario Monicelli Nel corso degli anni il 'Borgo Sospeso' è stato scelto più volte come location di film e produzioni televisive, inserendosi a pieno titolo in un settore in cui l’intera Tuscia vanta una lunga e importante tradizione”.

“Con il Vitorchiano Film Festival - dichiara l’assessore alla Cultura, Gian Paolo Arieti - intendiamo rafforzare il legame tra il nostro patrimonio storico e culturale e una forma artistica di primaria importanza come il cinema, che da sempre dà lustro al nostro territorio. Crediamo fermamente nel valore del cinema come strumento di narrazione, inclusione e crescita e questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per aprire il nostro borgo a nuovi sguardi e nuovi linguaggi espressivi, mantenendo sempre viva la memoria e l’identità che lo contraddistingue”.

"Vitorchiano Film Festival" ha il patrocinio e il sostegno di Comune di Vitorchiano, Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Ance Viterbo, CineTuscia Village, Santafiora Srl.