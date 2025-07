Musica sotto le stelle, nel Borgo Fantasma si riaccendono "Le Notti dell'Arpia"

cultura

di D.P.

Con la sua iconografia insolita, si distingue tra gli emblemi araldici ricchi di simbologie e riferimenti storici per l’audacia e il mistero che evoca. Una figura, quella dell’arpia che campeggia al centro dello stemma comunale di Celleno rara, enigmatica e potente, che ben rappresenta lo spirito antico e resiliente del vicino borgo della Tuscia, sospeso tra storia e leggenda. Una creatura leggendaria dal corpo di uccello rapace e dal volto di donna le cui ali sono spiegate in volo, le zampe artigliate si stagliano potenti e la coda piumata si fonde con l’eleganza della figura femminile.

Volto fiero, sguardo deciso e rivolto frontalmente, a simboleggiare vigilanza e potere, destino e giustizia implacabile. Una guardiana del territorio, capace di coniugare intelligenza, fierezza e protezione, alludendo al ruolo storico del borgo come punto strategico di difesa e controllo nel territorio dell’Alto Lazio, in una zona collinare già abitata in epoca etrusca e poi contesa nel Medioevo. È respirando queste suggestioni che nel 2016 ha visto la luce tra giochi di fuoco e musica in piazza la prima edizione dell’evento culturale "Le Notti dell'Arpia" promossa dalla Pro Loco.

Sullo sfondo di Castello Orsini – la maggiore testimonianza architettonica antica nel centro storico che, paradossalmente, sembra non aver risentito delle disastrose scosse telluriche che hanno invece minacciato pesantemente quello che oggi è noto anche come "Borgo Fantasma" – rivive il fascino senza tempo di una manifestazione che per tre notti offre ai suoi visitatori un’esperienza unica. Si inizia venerdì 18 luglio dalle 18.30 con la degustazione di prodotti locali a cura dell’Associazione "Tuscia in Fiore" e si prosegue alle 21.30 sulle note degli Hotel Supramonte.

All’omaggio a Fabrizio De André segue nella serata di sabato 19 luglio quello a Rino Gaetano con la tribute band "Ci MandaRino". Domenica 20 luglio echeggia la musica di Vasco Rossi grazie ad Alberto Rocchetti, tastierista originario di Montalto di Castro, noto per la collaborazione avviata nel 1989 con il Blasco. Per tutta la durata della manifestazione, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Lazio Crea e il patrocinio del Comune di Celleno, sarà attivo uno spazio ristoro che offrirà la possibilità di cenare sotto le stelle estive e vivere autentici momenti di convivialità e gusto.

"Siamo orgogliosi – afferma il sindaco, Luca Beraldo – di riaccogliere a Celleno questa manifestazione che rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità e per tutto il territorio della Tuscia, capace di unire tradizione, cultura e divertimento. Vedere il nostro Borgo Fantasma animarsi di musica e popolarsi di persone, è la testimonianza più bella di quanto sappia essere speciale. Le Notti dell’Arpia è un invito a riscoprire la magia del territorio, una festa per famiglie, giovani e appassionati di ogni età. Le porte sono aperte, l’ingresso libero".

Per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/Cellenoproloco/?locale=it_IT