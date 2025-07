Torna la rassegna "Magica è la Pieve", sei appuntamenti nel segno della grande musica

cultura

Inizia venerdì 18 luglio alle 17.15 con un'anteprima alla Rocca Medievale di Città della Pieve, in Piazza Matteotti, la rassegna "Magica è la Pieve 2025". Maria Luisa Meo e Andrea Bittarello presentano in questa occasione "La Rocca: struttura, personaggi ed eventi", narrazione a due voci. La rassegna, ad ingresso gratuito, andrà avanti fino a domenica 6 agosto al Palazzo Vescovile, in Via Vannucci 34, con performance artistiche musicali e di arti visive e figurative.

L'organizzazione è curata dall'Associazione Turistica Pro Loco Pieve in collaborazione con lo Spazio Kossuth e si avvale del sostegno della Libera Università-Libuni, l’Associazione Donne "La Rosa" - il Festival Internazionale Green Music, Corto Fiction. Patrocinano e sostengono "Magica è la Pieve", la BCC - Banca Centro Toscana Umbria e il Comune di Città della Pieve. Un programma ricco ed internazionale con artisti di livello assoluto.

Di seguito il programma:

- domenica 20 luglio, alle 18.30, concerto "Musica al tempo delle due Sicilie" con Claudio Fittante (chitarra) e Giovanna Massara (voce)

- venerdì 25 luglio, alle 18.30, concerto "I'm a stranger here myself. Ritratti di donne in musica" con Gianmaria Griglio (piano) e Violetta Lazin (soprano)

- mercoledì 30 luglio, alle 21.15 "Gino Cappannini. Il Pievese Volante", intervento e proiezione video con Antonio Dell’Aversana

- domenica 3 agosto, alle 18.30 concerto "Il Canto delle Donne. Un secolo di Musica e Poesia dal Jazz al Pop" con Claudia Aliotta (voce e testi), Daniele Del Gobbo (piano) e Andrea Bellini (violoncello)

- lunedì 4 agosto, alle 21.15, rassegna del docufilm breve "I Corti Corsari" a cura di Corto Fiction

- domenica 6 agosto, alle 18.30, concerto "Blue Baroque Duo" con Orietta Cipriani (piano), Alessandra Marchese (violoncello)