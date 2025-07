Debutta "InCastro - Festival del Pensare". Tra gli ospiti Piergiorgio Odifreddi

cultura

Grotte di Castro si prepara ad accogliere la prima edizione di "InCastro – Festival del Pensare", con un ricco cartellone di incontri, seminari, laboratori e spettacoli dedicati al pensiero critico, alla filosofia, alla scienza e alla psicoanalisi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Grotte di Castro con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Provincia di Viterbo.

Il festival si aprirà venerdì 11 luglio alle 17.30 con i saluti istituzionali. Seguiranno le conferenze di Enrico Alleva, etologo di fama, su evoluzione e mente umana, e di Charles Guttmann sulla memoria. In serata, la presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddi con Benedetto XVI e, alle 22, la proiezione del documentario Una risata ci salverà di Michelangelo Gregori.

Sabato 12 luglio, al mattino, spazio ai laboratori partecipativi con Fab Lab Lazio Innova, Neurons e Lego Serious Play. Nel pomeriggio, interverranno Luciano Dottarelli, Alessandro Zocchi, Gilberto Corbellini e Salvatore Maria Aglioti, per concludere con lo spettacolo musicale Rock Around the Moon, ideato dal fisico e divulgatore Ettore Perozzi, che sarà poi intervistato da Paolo Conte sul libro Spazzini spaziali.

Domenica 13 luglio, nuovi laboratori in riva al lago e, dalle 17, gli interventi di Marco Francesconi, Annie Cohen-Solal e Daniela Scotto di Fasano. Alle 20:30 la tavola rotonda conclusiva Ragione ed emozione, moderata da Paolo Conte e Francesco Orzi, e alle 21.30 il concerto finale con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”.

Oltre ad Odifreddi e Cohen-Solal, saranno presenti: Enrico Alleva, Charles Guttmann, Gilberto Corbellini, Salvatore Maria Aglioti, Marco Francesconi, Daniela Scotto di Fasano, Luciano Dottarelli, Alessandro Zocchi, Ettore Perozzi, Michelangelo Gregori e Paolo Conte, che insieme a Francesco Orzi modererà l’intero festival. "InCastro – Festival del Pensare" si preannuncia come un’occasione unica per approfondire le grandi domande del nostro tempo con uno sguardo aperto, trasversale e accessibile.

