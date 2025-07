L'Umbria partecipa alla candidatura Unesco dei teatri condominiali all'italiana 

cultura

La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato l’adesione al protocollo d’intesa per la candidatura del sito seriale "Il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia Centrale" all’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco nel 2026. Due i teatri umbri selezionati per l’inserimento nella candidatura nazionale: il Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto e il Teatro Sociale di Amelia. Per la selezione si è tenuto conto del loro valore storico, architettonico e culturale, dell’integrità, dello stato di conservazione e della capacità di esprimere un "valore universale eccezionale", requisito fondamentale per l’inserimento nella Lista Unesco.

La proposta di sito seriale che l’Italia presenterà per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco si compone di 18 teatri dislocati in tre regioni - 14 nelle Marche, 2 in Emilia Romagna e 2 in Umbria - ed è stata promossa dalla Regione Marche, coordinata dal servizio Unesco del Ministero della Cultura, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unesco.

"L'Umbria partecipa convintamente a questo percorso, consapevole del valore storico e simbolico che teatri come quelli di Spoleto e Amelia rappresentano non solo per la nostra regione, ma per l’intero Paese" ha dichiarato il vicepresidente della Regione Umbria e assessore alla Cultura, Tommaso Bori. "Si tratta di un riconoscimento che valorizza un tratto distintivo della nostra identità culturale e architettonica – ha aggiunto – ed è un’importante occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio umbro in un contesto internazionale, contribuendo al riconoscimento di un modello teatrale che ha segnato profondamente la storia culturale italiana ed europea".

La candidatura è frutto di un ampio lavoro di ricerca scientifica, coordinato dalla Fondazione Links di Torino e supportato dall’Università di Camerino. Sono stati valutati oltre 300 teatri storici per individuare i 57 più rappresentativi, successivamente ridotti a 18.