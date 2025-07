Filippo Bianchini 4et, appena finito di registrare il nuovo album: ''Mood Indigo''

cultura

Sette pezzi e una bonus track. Un singolo, "Jerry Potato" ascoltabile già da qualche giorno su tutti i servizi musicali streaming, che anticipa l’uscita dell’album, "Mood Indigo", attesa per martedì 16 settembre 2025. E che, insieme ad "Every 3 Hours", il sassofonista orvietano Filippo Bianchini ha dedicato al figlio Ettore, di un anno e mezzo. "È sua anche la voce che apre la tracklist" anticipa il musicista di stanza a Roma. Prima lo studio dei grandi artisti afroamericani, poi l’incontro con la musica di Massimo Urbani lo hanno spinto a dedicare energie ed ispirazione al jazz, trascorrendo lunghi soggiorni all’estero, in particolare in Olanda e Belgio.

Tutti suoi, ad eccezione di quello composto da Duke Ellington, "per me – confessa – un vero faro di costante ispirazione per la ricerca della bellezza e della purezza artistica", che dà il titolo all’album appena finito di registrare, i brani. Interamente prodotto dalla storica etichetta belga "September", il quarto disco targato Filippo Bianchini 4et arruola alcuni dei migliori musicisti della nuova generazione con cui fa gruppo da oltre dieci anni. "Siamo una bella squadra, con molta affinità, sinergia e propensione a fare musica insieme".

Ha vissuto per anni a Parigi e ora a Bruxelles Nicola Andrioli, tra i pianisti più validi che ha collaborato con Kurt Rosenwinkel, Philip Catherine e Roberto Gatto, solo per citarne alcuni. È originario della Campania, ma risiede tra Parigi e Bruxelles anche il batterista Armando Luongo. Completa la formazione Igor Spallati, tra i migliori contrabbassisti della scena berlinese.

"Ho iniziato a comporre la musica per questo album – afferma Bianchini – negli ultimi due anni. Segue la mia ricerca musicale come compositore, musicista e sassofonista. Ho sempre voluto creare delle belle melodie, cercando di non avere elementi scontati, ma comunque interessanti e diretti. Ogni brano descrive qualcosa, pensando anche all'atmosfera generale dell'album, che vuole essere un viaggio musicale variegato".

"Trasloco" è una sorta di ballad calma e intensa che esprime "le sensazioni a volte complicate di un cambio di casa". "To DS" è un brano particolare con metriche diverse, ma dal forte sviluppo melodico. "È una dedica – spiega Bianchini – che ho voluto fare a un grande musicista e sassofonista americano, Dayna Stephens che qualche anno fa venne a suonare proprio ad Orvieto per Umbria Jazz Winter". "Twist", invece, suona come un divertente funky jazz groove dal momento che "l’approccio voleva essere rilassante, ma al tempo stesso danzante".

"Dedo & Utrillo" si presenta come un quadro musicale dedicato agli artisti Amedeo Modigliani e Maurice Utrillo. "Una sorta di Bolero – suggerisce – con un grande crescendo. La particolarità è questa melodia circolare che si ripete e si sviluppa, fungendo da guida per la crescita e un viaggio della musica. Ho avuto modo di far ascoltare l'album in anteprima ad una serie di musicisti che amo e stimo particolarmente. Sono stati tutti molo gentili e positivi e, alcuni di loro hanno scritto anche note e sensazioni personali sull'album. La dedica della copertina, per esempio, è stata fatta da Dayna Stephens che, con immensa gentilezza, ha dedicato queste parole:

Il nuovo album di Filippo Bianchini, "Mood Indigo", è una splendida creazione che trasporta l'ascoltatore attraverso una moltitudine di invitanti atmosfere, dall'introspettivo e fluttuante "Trasloco", al trionfante "Dedo & Utrillo", fino al groove coinvolgente di "Twist". Sono onorato di avere anche una bellissima canzone scritta per me, che devo dire essere probabilmente la mia preferita. Vi conduce sapientemente attraverso diversi paesaggi armonici e ritmici, tutti legati da una melodia cantata in modo lirico, il mio genere preferito. L'ensemble supporta brillantemente il suono ricco di Filippo durante tutta la registrazione e contribuisce magistralmente a dare vita alla sua visione creativa".

Nelle prossime settimane, fino all’uscita ufficiale, usciranno alcuni altri singoli. Già fissate, poi, una serie di date di presentazione dell’album in alcuni bellissimi teatri e jazz club italiani oltre che in Francia, Germania e Belgio a partire dal mese di novembre.

1) Jerry Potato (F. Bianchini)

2) Every 3 Hours (F. Bianchini)

3) Trasloco (F. Bianchini)

4) To DS - dedica a Dayna Stephens (F. Bianchini)

5) Twist (F. Bianchini)

6) Dedo & Utrillo (F. Bianchini)

7) Mood Indigo (Duke Ellington)

Bonus track - Trasloco (Alternate take 4)



https://filippobianchini.com