Cammino dell'Intrepido Larth, risultati record nel primo semestre del 2025

Una primavera con numeri straordinari sul fronte delle presenze traina un semestre da record per il Cammino dell'Intrepido Larth. Il primo progetto di marketing territoriale mai realizzato tra Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio potrebbe chiudere l'anno in corso con un incremento di visitatori esattamente doppio rispetto al 2024 se si confermerà il trend di questi primi sei mesi.



Prendendo come riferimento il numero delle credenziali ritirate dai camminatori, emergono delle cifre concentrate solo tra il 20 aprile e il 30 giugno che testimoniano la presenza di 1.012 turisti, ovvero la stessa quantità che si era registrata nel corso dell'intero 2024. Più nel dettaglio, tra gennaio e il 28 febbraio sono state consegnate 51 credenziali, 156 tra marzo e Pasqua ed oltre 1.000 da Pasqua a fine giugno. Da gennaio a fine giugno dunque oltre 1.200 camminatori hanno percorso il tragitto che unisce in un percorso ad anello di 58 chilometri Orvieto con Bolsena e con Civita.

"Il progetto - spiegano gli organizzatori - è stato ideato per raggiungere tre obiettivi che sono la destagionalizzazione dell'offerta turistica del territorio, l'incremento in termini assoluti del numero dei visitatori in maniera tale da trasformare questa forma di turismo lento in un valore aggiunto per la nostra economia turistica e l'avvio di una collaborazione strategica a livello territoriale con alcune località del Lazio. A distanza di un anno e mezzo dall'avvio dell'iniziativa si può dire che i risultati si stiano raggiungendo anche se le ambizioni sono molto elevate ed il lavoro da svolgere ancora tanto".

Il 2025 dovrebbe chiudersi con oltre 2000 turisti complessivi, seppur si tratti sempre di un dato conteggiato per difetto perché non tutti i camminatori ritirano le credenziali. "Il progetto ha un valore fortemente sociale e di condivisione comunitaria - aggiungono i promotori - e anche questo aspetto ha visto importanti progressi, non solo con il coinvolgimento economico dei produttori ed artigiani locali nella realizzazione de gadget, ma anche per quanto riguarda l'obiettivo del rilancio del borgo di Sugano, prima meta del percorso". Lo scorso anno qui sono transitate centinaia di persone mentre da un paio di mesi ha preso il via la realizzazione di una biblioteca ad uso pubblico, come primo passo del più ampio "Progetto Sugano". Non solo trekking.

