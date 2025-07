Cinque nuove Bandiere Arancioni del TCI, una sventola nel cuore della Tuscia

cultura

I vicoli del borgo disseminati di botteghe artigiane e gallerie d’arte. La Torre dell’Orologio, con il campanile rimasto nascosto per 500 anni, la fontana fatta realizzare nel XVI secolo dal Cardinale Cristoforo Madruzzo. E ancora le chiese, come quella dell'Immacolata, quella di Santa Maria dei Lumi, quella dei Santi Fidenzio e Terenzio e quella della Madonna della Quercia. L'enogastronomia vivace, la rassegna di cinema all’aperto in estate, la Festa Patronale a fine settembre, il Presepe Vivente tra fine dicembre e inizio gennaio e, ovviamente, il paesaggio incontaminato.

Sono solo alcuni dei motivi per visitare la rinascente Bassano in Teverina, posta al confine tra Lazio e Umbria, la cui parte più antica poggia su uno sperone tufaceo di forma allungata, in posizione dominante rispetto alla sottostante Valle del Tevere. È qui che, per la gioia dei quasi 1.300 abitanti e del primo cittadino Alessandro Romoli, ora sventola la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Unico nel Lazio, il piccolo comune della Tuscia Viterbese, che dista 48 chilometri da Orvieto, è tra i cinque nuovi borghi certificati con lo storico marchio di qualità turistico-ambientale.

E, insieme ad Ardesio (Bergamo) e Limone sul Garda (Brescia) in Lombardia, Diana Castello (Imperia) in Liguria e Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) nelle Marche fa salire a 3 il numero delle Bandiere Arancioni in provincia di Viterbo, 25 nel Lazio, e a 295 quello complessivo delle località eccellenti dell’entroterra italiano, ovvero l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate. Si tratta di luoghi dove "la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica.

Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni. Tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni". Il TCI porta avanti l’iniziativa, la prima in Italia dedicata ai borghi, da oltre 25 anni. "Questo riconoscimento – ha commentato il sindaco – ci gratifica e ci sprona a fare sempre meglio. È un risultato che premia il lavoro quotidiano della comunità e l’impegno del Comune che ha investito 3,5 milioni di euro nel recupero urbanistico e Fondi PNRR per la valorizzazione del territorio e della sua bellezza".



