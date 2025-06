Al via il 5° Festival dell'Ecologia Integrale: "Porte aperte alla speranza. Cambiamento e sostenibilità"

cultura

Prende il via a Montefiascone il Festival "Cambiamento e Sostenibilità dell'Ecologia Integrale", promosso dall'Associazione Rocca dei Papi. Quattro giorni con un ricco calendario di incontri, eventi, mostre e conferenze che intrecciano ambiente, spiritualità, cultura e scienza. Il Festival si ispira alla visione dell’ecologia integrale,lanciata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si’, e si collega al tema del Giubileo 2025 Porte aperte alla speranza con un sottotitolo coerente con i percorsi precedenti: Cambiamento e sostenibilità. Un’iniziativa che vuole stimolare riflessioni profonde sul rapporto tra uomo, ambiente e società, proponendo una visione armonica e sostenibile del futuro.

«Sono cinque anni che si tiene questa manifestazione per riproporre e approfondire l'enciclica Laudato Sì sulla casa comune che proprio dieci anni fa Papa Francesco ha donato alla chiesa e all'umanità» afferma Monsignore Fabio Fabene, fondatore ed ideatore del Festival. «Montefiascone con il suo ampio panorama sulla Valle del Lago di Bolsena, il Mar Tirreno, gli Appennini, il Monte Terminillo, tutto racchiuso dai monti Amiata e Cimino, è il luogo ideale per contemplare e riflettere sulla bellezza del creato.

Questa posizione geografica ha portato l'associazione Rocca dei papi a proporre l’Ecologia integrale che vuol dire considerare le ricchezze del territorio, la salvaguardia della nostra casa comune che è il creato, ma anche essere attenti al progresso degli uomini in modo che la nostra umanità sia veramente una sola famiglia. Il tema scelto per questa edizione è Porte aperte alla speranza che riecheggia quello del Giubileo e dobbiamo veramente aprire le porte del nostro cuore per poter camminare insieme».

Nato per promuovere un dialogo tra spiritualità, scienza, arte e cittadinanza, il Festival si svolgerà nei luoghi più significativi e suggestivi di Montefiascone, trasformando la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Lo slogan “Porte aperte alla speranza” vuole essere un invito ad accogliere nuove prospettive e costruire insieme un futuro più equo, sostenibile e solidale.

«Montefiascone - sostiene Mario Morcellini, presidente dell'Associazione "Rocca dei Papi", già prorettore di Sapienza Università Roma - si prepara ad accogliere cinque giorni intensi di incontri, riflessioni e testimonianze all’insegna dell’ecologia integrale, un concetto ispirato al messaggio di Papa Francesco a dieci anni dall’enciclica Laudato si’. Tre le parole chiave che guidano l’edizione di quest’anno: ecologia, sostenibilità e cura del creato, delle relazioni e delle periferie. Ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, con ospiti di rilievo del mondo dell’informazione, della cultura e della scienza. Stiamo assistendo a un nuovo momento di attenzione mediatica e spirituale attorno alla figura del Papa. Il modo in cui le persone hanno salutato Francesco e accolto Leone XIV ci dimostra che, se ci impegniamo davvero, possiamo essere parte attiva di un cambiamento verso il meglio».

La manifestazione sarà inaugurata giovedì 19 giugno con un ricco programma che abbraccia scienza, informazione, arte e riflessione etica. Dalle 9.30 alle 13.30, partirà il ciclo di incontri “Sfide ambientali e narrazioni scientifiche: verso un’informazione responsabile con la Carta di Pescasseroli”. Due giornate formative rivolte a giornalisti, studenti e cittadini, realizzate in collaborazione con NET - scieNcE Together, Stampa Romana, Greenaccord e Ucsi Lazio e Viterbo. Tra i temi: qualità ecologica, bioindicatori, consumo di suolo, agroecologia e rigenerazione dei parchi (con focus sul progetto europeo Life Grace). Alle 11.30 alla Rocca dei Papi, sarà inaugurata la mostra del pittore Mario Russo, a cura di Adriana Russo e Daniele Luxardo. Nel pomeriggio, alle 16.30, l’apertura ufficiale del Festival con la presentazione del libro “I Giubilei” (Rai Libri), a cura di Francesco Giorgino, con interventi di Mario Morcellini, monsignor Fabio Fabene e Cecilia Costa. A seguire prolusione del Cardinale Fabio Baggio, Direttore del Corso di Alta Formazione Laudato Si’, e la lectio magistralis del prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. In serata, alle 21:00, il concerto “Educazione alla pace” della band Le Pulci, su testi di cantautori italiani.

Il programma prosegue venerdì 20 giugno con la seconda giornata di formazione su scienza e sostenibilità (dalle 9.30 alle 13.30) sulla Carta di Pescasseroli e alle 17 un’anteprima dedicata a San Tommaso d’Aquino. Dalle 18 si apre una sessione tematica sulla Salute di prossimità con gli interventi di Giuseppe Novelli, Francesco Vaia e Luigi Cricco, e l’attesa cerimonia del Premio “Custode della Casa Comune”(alle 21), un riconoscimento a personalità, progetti e iniziative per la tutela ambientale.

Sabato 21 giugno sarà dedicato a spiritualità, paesaggio e agricoltura: si parte alle 17 con un dialogo con Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, a cui seguirà alle 18:00 la sessione “Terra, agricoltura, paesaggio”, con esperti del settore tra cui David Granieri, Raffaele Squitieri e Andrea Bellincontro. La giornata si chiuderà con l’incontro con Luca Sardella, volto noto della divulgazione ambientale in TV, e una serata di festa per la città di Montefiascone.

Domenica 22 giugno, la Santa Messa nella Cattedrale di Santa Margherita (ore 10:30) e il suggestivo evento conclusivo “In illo uno unum” (ore 20:30), omaggio a Papa Leone XIII con un reading su Sant’Agostino a cura di Emmanuel Casaburi e la Banda musicale della Gendarmeria Vaticana, diretta dal M° Andrea Barillari.

Il Festival dell’Ecologia Integrale si conferma un’occasione preziosa per costruirenuove alleanze culturali e sociali nel segno della cura del creato, della coesione comunitaria e della responsabilità condivisa. Un percorso che continua e cresce, aperto a tutti coloro che credono nella possibilità concreta di un cambiamento sostenibile e inclusivo.