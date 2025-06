Arte del riciclo e materiali diversi colorano "Montecchio in acquarello"

cultura

di D.P.

Grazie all'idea e all’impegno della Pro Loco, Montecchio è entrata a far parte della Rete "CittàInAcquarello" che da dieci anni promuove l’incontro, la cooperazione e il confronto creativo fra gli artisti nazionali e internazionali dell’acquarello e il pubblico. Ma soprattutto il supporto fra le associazioni, gli artisti acquarellisti e le città italiane che, all'acquarello contemporaneo, desiderano dedicare spazi ed attenzione. Una realtà vivace che celebra l’arte e tutela la tecnica tradizionale e intende essere base operativa di fratellanza e seme per la cultura di pace, stimolando nuova creatività d’avanguardia per il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Nella Rete, per l’Umbria, c’è anche Preci e nel Lazio si stanno attivando ulteriori città oltre a Sperlonga e Cantalupo in Sabina, così come in Toscana e Basilicata. Molto attiva e funzionante nelle Marche, in particolare a Fabriano, Fermo, Fratterosa, Genga, Serra San Quirico e Urbino. E a ancora Bologna (Emilia Romagna), Lecco (Lombardia), Mondovì (Piemonte), Rovereto (Trentino Alto Adige) ed Eboli (Campania). Fanno parte del Network "BorghiInAcquarello" votati alla specificità delle residenze artistiche in cui artisti internazionali sono invitati ad un viaggio esperienziale Genga, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi (Marche) e Sperlonga (Lazio).

Quanto a Montecchio debutta un nuovo, importante e ambizioso progetto che nel weekend farà conoscere il mondo dell’arte e della creatività ospitando, ammirando e condividendo opere di artisti di fama nazionale e internazionale. Si inizia sabato 14 giugno alle 10.30 con il ritrovo in Piazza Garibaldi e la partenza per la visita guidata, su prenotazione, con picnic alla Necropoli del Vallone di San Lorenzo. Alle 15 nella Sala della Comunanza Agraria l’apertura della mostra dedicata a "L’ambiente, il riciclo e il riutilizzo di materiali diversi". Mezz’ora dopo nei Giardini Pubblici di Piazza Garibaldi laboratori di pittura e ri-utilizzo di materiali diversi per grandi e piccini.

E alle 17.30 l’aperitivo in musica sulle note di "Caterina & The Railways", a base di crisciole dolci e salate e degustazione di vini a cura della Strada dei Vini Etrusco-Romana in Umbria. La seconda giornata di "Montecchio in acquarello" – questo il titolo dell’evento patrocinato dal Comune, dove già sventola la bandiera de “I Borghi più belli d’Italia” a garanzia della qualità dell’offerta – in programma per domenica 15 giugno, oltre alla mostra dalle 10.30 alle 13.30 anche un coloratissimo mercatino, allestito grazie alla collaborazione con i residenti, un'occasione sostenibile con tante curiosità da scoprire e articoli che sarà possibile prendere acquistando dei gettoni.

E ancora laboratori sul ri-uso per dimostrare come l'arte del riuso possa contribuire alla tutela dell'ambiente ed ispirare nuove generazioni a diventare protagoniste attive del cambiamento. "Daremo nuova vita a quegli oggetti abbandonati in qualche angolo di casa – anticipano dalla Biblioteca Comunale-Community Hub – cogliendo l'occasione per stare insieme e per fare una cosa bella per noi e per il Pianeta". Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Primaria di Montecchio per sostenere analoghe iniziative in matiera di sostenibilità e riciclo. Dalle 11.30 nei Giardini di Piazza Garibaldi, infine, largo al maxi-rotolo di carta da riempire di colori e dipingere tutti insieme, prima della premiazione.



Spazio libero alla fantasia e alla creatività, oltre che all'uso di materiali – dalla sabbia al legno, dalla pietra al metallo – e alla creazione di "nuovi" colori, magari utilizzando generi alimentari come la cipolla, il cioccolato e il tè per lavori da realizzare en plein air. Un momento collettivo per conoscere, apprezzare e condividere la migliore forma di arte, quella di saper stare bene insieme.

