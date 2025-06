Concorso di Poesia "I Borghi dell'Alta Tuscia", tutti i premiati della quarta edizione

cultura

Sabato 7 giugno, come annunciato, al Museo della Città di Acquapendente, sono state premiate le poesie giudicate migliori dalla Giuria, iscritte alla quarta edizione del Concorso "I Borghi dell'Alta Tuscia”. L’assessore Glauco Clementucci ha portato i saluti alla manifestazione esprimendo la soddisfazione del Comune per aver ospitato l’importante evento culturale. Ermanno Guerrini, presidente dell’Associazione Lautun Rasna, organizzatrice della manifestazione, ha ringraziato la Provincia di Viterbo, il Comune di Acquapendente e quello di Proceno per il patrocinio che hanno voluto riconfermare, come era stato per le edizioni precedenti.



Analizzando i dati del concorso è apparsa evidente la rilevanza nazionale del Premio, con la rappresentanza di tutte le regioni italiane. Solo per citarne alcune: Lazio 40 partecipanti, Toscana (24), Lombardia (20), Puglia (15). La presenza nelle due sezioni del Premio ha sfiorato le duecento unità, con una maggioranza maschile di circa il 55%; una prevalenza che come vedremo non si è manifestata nella classifica dei premiati fornita dalla Giuria, che ha assegnato la maggioranza dei riconoscimenti alle autrici.





La vincitrice della Sezione A, proveniente da Cava dei Tirreni, è risultata Stefania Siani con la poesia “L’anello che spezza la catena”. Ha letto le motivazioni della Giuria la professoressa Anna Maria Isastia. Al secondo posto si è classificata Angela Sommariva, residente a Godeva di Sant’Urbano-Treviso, con “L’ultimo temporale”, menzione del professore e poeta Paolo Carlucci. Terzo posto per la poesia “Bacio d’amore” di Ornella Rossi di Arezzo, premiata da Agata Severi che ha letto anche le motivazioni della Giuria.



Due menzioni speciali sono state assegnate alla poesia “La tua assenza” di Barbara Cincinelli di Monteriggioni (SI) e a Pietro Catalano di Roma, con “la scelta di Viola”. Per la Sezione B sono stati assegnati due primi premi a pari merito: “Civita-eterna sospensione” del poeta aquesiano Roberto Colonnelli con le motivazioni lette dalla professoressa Luciana Vergaro. Sempre primo posto alla poesia “La danza dei Pugnaloni” di Gabriele Fabrizi, premiato dal professore-filosofo Luciano Dottarelli, che ha anche spiegato le motivazioni della Giuria.



L’attore e regista Cesare Cesarini, consigliere dell’Associazione Lautun Rasna ha letto e interpretato le poesie premiate. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo: Sergio Cherubini, Giovanni Maurizio Diamanti e Giorgio Nutarelli, hanno coadiuvato e assistito i componenti nella Giuria nelle varie fasi della premiazione.