La Scuola in Cammino del Progetto "Strade Maestre", da Orvieto ha raggiunto Trieste

di Mirko Pacioni

Sono emozionato e commosso al pensiero di aver fatto la mia piccola parte, nelle vesti di Guida Aigae, presidente dell'Associazione Italiana Via Romea Germanica e dell'Associazione Acqua, affinché la partenza di quest@ ragazz@ da Orvieto, nel mese di Settembre 2024, insieme alle loro Guide/Insegnanti, potesse avvenire nel migliore dei modi; e che anche le loro prime tappe, da Orvieto a Montefiascone, passando da Porano, Lubriano, Civita di Bagnoregio, si potessero svolgere più agevolmente possibile, nella percorrenza e nelle soste.





Per me è stato un privilegio, e più volte ho detto e pensato che se mio figlio, anziché avere 4 anni, avesse avuto la loro età, lo avrei quasi "obbligato" a partire, tale era lo slancio emotivo con il quale ho pensato a loro in cammino per tutta l'Italia per quasi 10 mesi, al caro Marco Saverio Loperfido, a Marcello Paolocci e Roberta Cortella che ho avuto il piacere di conoscere in questa magnifica occasione, e a tutti gli altri "attori coinvolti" in questo viaggio tanto vero quanto surreale.





Vederli arrivare a Trieste, percepire seppure a distanza i loro visi, i loro sorrisi, le loro espressioni stanche ma soddisfatte e consapevoli di aver fatto e sperimentato per la prima volta in assoluto qualcosa di probabilmente unico al mondo, semplicemente mi rende enormemente felice. Colgo l'occasione per ringraziare coloro che (Comuni, associazioni, strutture ricettive, singoli), su mia sollecitazione o esplicita richiesta, nel transito dall'Umbria verso il Lazio lungo la Via Romea Germanica, si sono adoperati per agevolare il loro passaggio, le loro soste, o che più semplicemente li hanno voluti incontrare per conoscerli di persona.

Al seguente link il servizio della TgR Friuli Venezia Giulia al loro arrivo a Trieste.