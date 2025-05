Apertura di Stagione alle Terme di Ramici, tra natura, benessere e meraviglia

cultura

Al via la nuova stagione alle Terme di Ramici di Lugnano in Teverina, a partire da sabato 31 maggio 2025, tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,00 per una nuova esperienza di benessere, immersi nella natura tra campi di grano e colline di calanchi a ridosso del fiume Tevere che fa da confine tra Umbria e Lazio.

La struttura gestita dall'Associazione Athanor Eventi, è pronta per riaprire i battenti con le sue piscine che ormai da qualche anno, sono meta di turisti ed amanti del benessere e della natura. L'ingresso è di € 3,50 mentre l'Abbonamento 10 ingressi e di € 25. Ingresso bambini fino a 11 anni è di € 1,50 Il centro termale è raggiungibile dall'uscita A1 di Attigliano, dopo la stazione ferroviaria, in direzione Alviano per Strada S.Eugenia.

Nei pressi del Tevere sgorgano le acque solfuree del "Castello di Ramici". Si tratta di acque sulfuree-salse solfato alcalino-terrose. Il luogo e' raggiungibile in macchina dall'uscita A1 di Attigliano, dopo la stazione ferroviaria, in direzione Alviano per Strada S.Eugenia, oppure attraverso una strada di campagna prima imbrecciata e poi sterrata. Passando dalla fontana delle Morre, poco distante dal centro storico di Lugnano, si raggiungono le rovine del "Castello di Ramici". Il sentiero, che segue l'antico percorso che collegava Lugnano alla valle del Tevere, permette di spaziare sulla campagna circostante. Una volta giunti lungo le rive del Tevere, troviamo la sorgente, dove l'acqua sgorga da una fontana a 15 gradi impregnando l'aria dell'odore di zolfo.

Pubblicità





Una grande vasca divisa da un ruscello artificiale raccoglie l'acqua che sgorga dalla fontana. La vasca permette l'immersione per godere dei benefici dell'acqua grazie anche ad un blocco per i servizi igienici. Intorno alla vasca una serie di passerelle in legno con staccionate si inseriscono in un percorso naturalistico basato sulla caratteristica vegetazione locale inserita in una delle piu' belle valli del Tevere, tra le sponde del fiume e con alle spalle i caratteristici calanchi argillosi. La struttura e' completata da un'area parcheggi ed una per la sosta di cavalli collegata ad un itinerario per il trekking. Questo progetto permette al pubblico di utilizzare le acque per le loro numerose proprieta' terapeutiche.



Sono infatti riconosciute alle acque di Ramici numerose proprieta'. Molte malattie croniche delle articolazioni, delle ossa e dei muscoli trovano in queste acque un efficace strumento terapeutico. Le proprieta' anti-infiammatorie delle acque del "Castello di Ramici" sono state documentate da vari studi. Grazie a queste proprieta' i bagni con le acque sono estremamente efficaci per diverse patologie della pelle quali eczemi, dermatiti oppure malattie reumatiche. Sono documentate proprieta' terapeutiche anche per malattie infiammatorie dell'apparato genitale femminile o patologie venose degli arti inferiori. Non va dimenticata inoltre la attivita' depurativa che possono esercitare sull'apparato digerente, sul fegato e sulle vie biliari se bevute. Possiamo affermare che queste acque rappresentino un validissimo strumento di prevenzione e di terapia, capaci di aumentare lo stato di benessere generale.