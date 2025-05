Indimenticabile settimana inglese per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'IC Orvieto-Montecchio

cultura

Emozionante settimana, quella vissuta da lunedì 19 a domenica 25 maggio, dagli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio. Dopo un volo che in meno di due ore ha portato studenti e docenti accompagnatori dall'aeroporto di Fiumicino a quello di Gatwick di Londra, sono stati accolti dal personale locale che li ha condotti alla loro residenza a Canterbury.



Prima giornata con suggestiva visita ai luoghi storici della città ospitante per l'intera settimana. Coinvolgente la Challenge Night, attività serale pensata appositamente per immergere i ragazzi in un viaggio inclusivo e rafforzativo dello spirito di gruppo. Seconda giornata con mattinata culturale dedicata ad una totale immersione della conoscenza della lingua inglese, con lezioni in madrelingua e test sulla grammatica della lingua inglese.



Molto interessante l'attività di project work, tenutasi per l'intero pomeriggio, finalizzata all'estensione del pensiero critico. La serata si è conclusa con una sfida tra studenti originale e ricca di fantasia: l'Egg Drop Challenge, ovvero sperimentare una protezione capace di non far rompere un uovo lanciato con forza da una finestra. Un coinvolgente miscuglio di scienza, fantasia e spirito di solidarietà e coesione di squadra.



Terzo giorno con mattinata replicante una totale immersione nella lingua inglese parlata e scritta. Emozionante la visita pomeridiana alla maestosa Cantherbury Cathedral, con gli studenti affascinati da questa testimonianza di arte e storia inglese. Dopo cena, ampio spazio alla British Culture Night, con una tipica serata inglese, con assaggi di cibi tipici del posto. Su tutti il "pork pie".

Quarta giornata dedicata ancora al project work. Dopo cena insolito e accattivante con il Trashion Show. Gli studenti hanno partecipato ad una sfilata con abiti realizzati completamente da loro, utilizzando esclusivamente materiali di riciclo. Un costruttivo mix tra fantasia, consapevolezza ambientale e un sano entusiasmo di autostima per le proprie capacità creative.



Quinta giornata con mattinata di studio in quella ormai considerata la "propria scuola" anche se così distante da Ciconia. Nel pomeriggio, viaggio all'interno di Dover Castle, imponente e suggesstivo, con una vista da togliere il fiato sulle bianche scogliere di Dover. Un affascinante viaggio nella storia del XII secolo. All'insegna della musica la serata con canzoni intonate dagli alunni in un clima di massima e coinvolgente convivialità.

Giornata precedente a quella della partenza con immersione nelle misteriose e ammalianti atmosfere londinesi con visita ai luoghi iconici della Capitale, ai suoi vicoli, i mercatini e i monumenti che ne fanno una delle città più belle del mondo. L'ultima giornata è stata completamente dedicata alla visita e alla conoscenza di Canterbury.

Alle 21 partenza sempre dall'aeroporto di Gatwick con arrivo a Fiumicino pochi minuti prima dell'una. Un viaggio nella notte, anch'esso non privo di fascino, e il rientro ad Orvieto con il bus. Poco prima delle 3, ogni studente ha potuto riabbracciare i propri genitori. Ciascuno memore di aver vissuto una settimana che resterà per sempre impressa per le tante emozioni che ha saputo riservare.