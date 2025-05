Palio dell'Anello, tre giorni di eventi tra cultura, folklore e spettacolo

cultura

Tutto pronto a Tarquinia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Palio dell’Anello e la Rievocazione Storica delle Contrade, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. Tre giorni ricchi di eventi che animeranno la città etrusca all’insegna della cultura, dello spettacolo e della passione per la tradizione. La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Società Tarquiniense d'arte e storia, la Pro Loco Tarquinia, l’Associazione Pro Tarquinia e l’Asd Palio dell’Anello – Tarquinia e ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, dell’Istituto Centrale Patrimonio Immateriale, della Fitetrec Ante, di Medieval Italy e dell’Associazione Rievocazioni Storiche Lazio.



"Con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, nella seduta di mercoledì 30 aprile, l’intero evento è stato formalmente riconosciuto come manifestazione identitaria della nostra città – dichiara il presidente del Consiglio Comunale Alberto Blasi -. Si tratta di un passaggio importante, che valorizza il legame profondo tra la comunità e le sue tradizioni, e che conferisce all'iniziativa un ruolo centrale nel panorama culturale di Tarquinia”.



Il programma si aprirà venerdì 30 maggio, alle 17.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con il convegno di presentazione dal titolo: “Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell’Anello”, un momento di confronto sul valore culturale dell’evento. In serata, alle 21.30, in Piazza Giacomo Matteotti, si terrà la cerimonia del giuramento e la benedizione dei cavalieri, seguita dallo spettacolo del celebre Gruppo Storico Spadaccini di Soriano nel Cimino.



Sabato 31 maggio, alle 18.30, le vie e le piazze del centro storico saranno animate dal grande corteo storico, con la partecipazione delle contrade in abiti d’epoca e decine di figuranti, in una rievocazione capace di incantare grandi e piccoli.



Il momento più sentito arriverà domenica 1° giugno, alle 16, con lo svolgimento del Palio dell’Anello presso il campo sportivo “Giuseppe Cardoni”. I cavalieri delle dieci contrade in gara si sfideranno in una prova di coraggio, destrezza e abilità. A seguire, la sfilata di rientro dal campo sportivo al centro storico e, alle 20.30 in Piazza Cavour, la cerimonia di premiazione ufficiale della contrada vincitrice, tra applausi, celebrazioni e un grande coinvolgimento popolare.