Giovani ADSI Lazio, Francesco Cozza Caposavi Vesmile nominato coordinatore regionale

Una nuova energia guida il cammino dei Giovani ADSI Lazio. Nel corso del Convegno Nazionale tenutosi sabato 10 maggio, a Roma, nell'elegante cornice di Palazzo Brancaccio, alla presenza di tutti gli organi statuari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, Francesco Cozza Caposavi Vesmile, imprenditore che a Bolsena gestisce il VesConte, "modello turistico che sta facendo scuola nel mondo del lusso esperenziale", è stato nominato responsabile Giovani della Sezione Lazio, raccogliendo il testimone con parole che hanno confermato una visione chiara e appassionata.



La sua nomina segna un momento importante per la comunità, pronta a proseguire con rinnovato slancio nel solco della tutela, della valorizzazione e della trasmissione del patrimonio storico. "Ricevo questa nomina – ha dichiarato – con profonda gratitudine e sincero senso di responsabilità. È per me un onore che supera le parole e un impegno che accolgo con spirito di servizio, consapevole della delicatezza e della bellezza del compito che mi attende". Nel suo discorso inaugurale, il nuovo coordinatore regionale ha sottolineato il ruolo imprescindibile dei giovani nella vita associativa.

"Non semplici soci – ha detto – ma presidio culturale del futuro, baluardo di memoria. Le dimore storiche non sono solo contenitori di passato, ma radici da cui generare nuova linfa, spazi vitali che possono e devono dialogare con il presente. La nostra missione non si limita alla custodia, ma si allarga alla formazione, all’ascolto, alla condivisione di un'eredità culturale intesa come bene comune". Il suo pensiero è andato anche al consigliere Aldo Pezzana Capranica del Grillo, indicato come figura ispiratrice, "un faro di eleganza intellettuale e visione profonda".

"In un'epoca che tende a consumare il presente e a disconoscere il valore della permanenza – ha affermato – il nostro lavoro assume un significato ancora più alto: è un gesto di resistenza culturale, di educazione alla bellezza, di responsabilità civile". Il nuovo responsabile ha poi ringraziato la precedente coordinatrice, Livia Gasparri, che continuerà ad assisterlo nell'esercizio di questo importante ruolo per i prossimi anni condividendo l'impegno nel portare avanti gli scopi sociali del sodalizio. Ovvero custodire, conservare e valorizzare le dimore storiche.