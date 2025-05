Edizione Giubilare per "Cammini Aperti", tra mete suggestive e aree verdi piene di incanto

cultura

di D.P.

Chi non ha mai provato la bellezza di seguire un cammino, ma desidera sperimentare l’effetto che fa viaggiare a piedi, potrà cogliere l’occasione dell’Anno Giubilare per iscriversi ad una delle 27 escursioni gratuite di "Cammini Aperti: Edizione Speciale 2025". Capofila del progetto nazionale, l’Umbria, coinvolta insieme ad Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Toscana per permettendo ai partecipanti di vivere più di un momento di ri-scoperta primaverile, lontano dalle grandi folle, tra piccoli borghi, gioielli artistici di grande valore e aree verdi incontaminate.

Dalle Vie di San Francesco ai Cammini Lauretani passando per quello di San Benedetto, tutti gli itinerari saranno valorizzati attraverso una strategia e una narrazione condivise dalle regioni. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque l’iniziativa nata per promuovere la bellezza unica dei cammini nazionali e frutto di un accordo di collaborazione con il Ministero del Turismo e con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Sport&Salute Spa, che contribuirà a rafforzare la promozione dell'evento con diverse azioni.

Tra queste anche l’invito di leggende dello sport come l’ex nuotatore Filippo Magnini, plurimedagliato mondiale e bronzo olimpico ad Atene 2004, che prenderà parte sabato 10 maggio all’escursione ad anello in partenza dal Lungolago di Passignano sul Trasimeno. Sostenibilità, accessibilità, inclusione e spiritualità i valori cardine dell’evento, con il supporto fondamentale di realtà come il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, FederTrek e la Rete Nazionale Donne in Cammino.

"I Cammini umbri – afferma Simona Meloni, assessore regionale al Turismo – rappresentano autentici viaggi dell'anima, dove spiritualità, storia e natura si fondono in un'offerta turistica unica. Non semplici tracciati religiosi, ma vere infrastrutture verdi per un turismo slow che coniuga sostenibilità e sviluppo locale. Con questo progetto che ci vede capofila con nove emozionanti escursioni e l’apertura di un luogo speciale come la Cripta della Basilica di San Benedetto a Norcia, dimostriamo come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa creare esperienze innovative.

Due giornate, compresa domenica 11 maggio, in sintonia con lo spirito del Giubileo e dell'ottavo centenario del Cantico delle Creature. Come Regione stiamo lavorando all'istituzione di un Circuito Regionale dei Cammini: un riconoscimento ufficiale con standard qualitativi e promozione condivisa. Perché questi itinerari sono asset strategici che richiedono una governance multilivello, unica via per garantire sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio. Trasformiamo in realtà il desiderio del 37% degli italiani che sogna un turismo lento. Mettersi in cammino oggi è un atto rivoluzionario.

Si parte per curiosità o devozione, si arriva sempre a una trasformazione interiore. E l’Umbria, con i suoi itinerari e un patrimonio unico di bellezza e cultura, è il palcoscenico perfetto per questa crescita. Qui ogni sentiero racconta una storia, ogni passo rigenera e l'ospitalità fa sentire a casa. Non è solo un viaggio, è un ritorno alle radici più autentiche". La scelta spazierà tra nove proposte (tre per cammino), di cui una con un focus sull’accessibilità. Il tutto si inserisce in un articolato piano strategico, declinato attraverso un ampio ventaglio di azioni su scala nazionale e internazionale.

Tutte le uscite saranno accompagnate da guide associate a realtà di riferimento come l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e la Libera Associazione Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste. Per l’iscrizione gratuita è stato creato un portale dedicato, dove sono presenti descrizioni e informazioni tecniche sulla lunghezza dei tracciati, compresa tra 5 e 12 chilometri, e il dislivello, mai superiore ai 300 metri, ideali per una prima volta in cammino (la difficoltà dei percorsi è Turistica o Escursionistica, seguendo la classificazione del CAI).

Per ulteriori informazioni:

www.camminiaperti.net