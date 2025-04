La mostra storico-didattica su Padre Chiti presentata a Pollutri dai suoi ex allievi

cultura

Pollutri, un piccolo comune della provincia di Chieti, siamo in Abruzzo, regione laboriosa e generosa, festeggia il Patrono San Nicola di Bari, per quattro giorni. Da giovedì 1° a domenica 4 maggio è grande festa per tutta l'area dei Comuni limitrofi. Claudio è un ex allievo di Padre Chiti, impegnato da sempre nel sociale ha pensato di invitare la nostra Associazione "Allievi di Padre Chiti" a presentare la mostra storico-didattica su Padre Chiti, dove si racconta la sua straordinaria vita.





I suoi ex allievi saranno presenti a descrivere e raccontare il vissuto e le esperienze raccolte in questi ultimi anni di attività associativa. Il Venerabile Padre Chiti ancora oggi rimane un riferimento importante, come un faro nella nebbia ci guida, ci da forza e ci avvicina a Dio. Tutti noi vi aspettiamo a Pollutri per farvi conoscere un vero eroe, le sue virtù travalicano il tempo e ci portano con sentimento ai giorni nostri. Buona Pasqua nei cuori e nella mente di tutti noi, pensando e sperando in una vera pace che ci conduca ad una rinascita universale di fratellanza tra i popoli!

Angelo Polizzotto,

presidente Associazione Nazionale "Allievi di Padre Chiti"