Alla Libreria Sovrappensieri si presenta il Premio Letterario Mandrarossa

La Libreria Sovrappensieri di Orvieto è lieta di ospitare martedì 15 aprile alle 18 al civico 28 di Piazza del Fanello la presentazione della prima edizione del Premio Letterario "Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti", un progetto che unisce arte enologica e letteratura, promosso dall’azienda vinicola Mandrarossa di Menfi (Agrigento).

Il Premio ha anche l’obiettivo di riconoscere e valorizzare l’impegno delle librerie indipendenti, protagoniste nella promozione della cultura italiana, coinvolgendole attivamente nella giuria territoriale. Le librerie partecipanti sono quelle delle città che hanno ricoperto il titolo di Capitale della Cultura dal 2015 a oggi, incluse le finaliste per il 2025, con l’aggiunta di Roma, Milano e Napoli, e con Orvieto.

La selezione delle opere proposte dalle librerie sarà affidata a una giuria tecnica presieduta da Aldo Cazzullo e composta da Franco Cardini, Neria de Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova che avranno il compito di valutare i titoli in concorso e di designare i vincitori. La premiazione avverrà sabato 28 giugno ad Agrigento nella cornice della Valle dei Templi.

Interverranno Claudia Origoni, responsabile del Premio Mandrarossa, Gianni Caruso, Premio Mandrarossa, Filippo Moschitta, marketing e comunicazione di Cantine Settesoli, Sara Del Croce e Alice Sciucchino della Libreria Sovrappensieri. Sono stati invitati il sindaco e gli assessori competenti. Durante l’evento verranno presentati i titoli finalisti proposti dalla libreria per le cinque sezioni tematiche del Premio, che dialogano con le etichette Mandrarossa:

• Premio Mandrarossa Narrativa: "Bocca di strega", Sacha Naspini, e/o

• Cala Mossa Sezione Opera Prima: "Ma io quasi quasi…", Michele Bitossi, Accento

• Cartagho Sezione Romanzo Storico: "Inventario della nostalgia", Giorgio Gizzi, Atlantide

• Cava di Serpe Sezione Giallo Giallo: "La fame del cigno", Luca Mercadante, Sellerio

• Bertolino Soprano Sezione Favola: "Era sirena", Alice Rochwacher - Lida Ziruffo, Mondadori

• Urra di Mare Sezione Ambiente, Sostenibilità Paesologia: "Onesto" di Francesco Vidotto, Bompiani

Sovrappensieri nasce nel 2018, dall’idea che la periferia di Orvieto fosse ormai pronta ad accogliere una sua libreria. L’intraprendenza ce l’ha messa Sara; con lei, da qualche anno, c’è Alice. Insieme si impegnano a mantenere una forte impronta indipendente e a curare proposte scelte sempre con il cuore, a consolidare collaborazioni, a creare occasioni di incontro e confronto, affinché Sovrappensieri rappresenti un piccolo avamposto di resistenza culturale del territorio. All’incontro seguirà un rinfresco.

Questo evento è realizzato con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e in collaborazione con Fondazione Agrigento 2025 per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 nell’ambito del Progetto dalla Vigna al Vino. Un’occasione unica per scoprire un progetto che valorizza cultura e territorio.

Per ulteriori informazioni:

l.sovrappensieri@gmail.com

392.1307702 - organizzazione@premiomandrarossa.it