"Dentro di me...alla scoperta delle emozioni". Un affascinante viaggio nel proprio mondo interiore

"Lo sport e le attività sportive nelle scuole - è stato ribadito dalla dottoressa Terry Bruno - riveste un ruolo fortemente deterrente verso il distacco e l'indifferenza dei rapporti personali nella quotidianità". La dirigente scolastica Isabella Olimpieri (nella foto) ha sottolineato come sia essenziale iniziare a lavorare su queste tematiche sin dalla più tenera età, iniziando ad intervenire dalla Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Sport e movimento che assumono un ruolo rilevante nella gestione del saper socializzare e sapersi gestire con il mondo reale. II fine primario dell'incontro, infatti, è stato quello di aiutare i ragazzi a sviluppare empatia e capacità creativa. Risultati non sempre agevoli da raggiungere in questa epoca caratterizzata da un'offerta esuberante di iperconnessioni digitali, che spesso tendono a rendere superficiali ed effimeri i rapporti relazionali.

L'incontro che ha visto la numerosissima presenza dei docenti e alunni dell'Istituto è stato un affascinante e emozionante viaggio alla scoperta del mondo interiore di ciascuno. Un viaggio finalizzato a saper individuare e conoscere le emozioni che ciascuno interpreta e vive a modo proprio. Un viaggio finalizzato a imparare a sapersi relazionare con consapevolezza con gli altri, aiutati in questo dal ruolo fondamentale svolto dallo sport e dal movimento in generale.

Organizzata e promossa dal Panathon Club Orvieto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, si è tenuto presso la Scuola "Ippolito Scalza" di Ciconia un incontro speciale dal titolo "Dentro di me...alla scoperta delle nostre emozioni". All'incontro ha partecipato anche la dottoressa Terry Bruno, psicologa, psicoterapeuta, biologa e trainer in comunicazione, una delle maggiori esperte del settore.

