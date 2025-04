Il Liceo Gualterio incontra la Società Dante Alighieri

cultura

Venerdì 28 marzo, nella settimana del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, in continuità con le numerose iniziative dedicate al Sommo Poeta dal Liceo Classico "F.A. Gualterio", si è tenuta all'Auditorium di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la conferenza "Dante nel mondo".



L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di presentare agli studenti il ruolo della Società Dante Alighieri nel diffondere la lingua e la cultura italiana e le origini di questa istituzione attraverso la figura di Marco Besso, uno dei maggiori sostenitori degli studi su Dante nel contesto dell’età risorgimentale e postunitaria. Sono intervenuti Leonardo Pucciatti, responsabile degli eventi culturali della Società Dante Alighieri di Praga e Lucio Riccetti, consigliere delegato e direttore della Biblioteca della Fondazione Besso.





Il significato simbolico che Dante ha avuto nel rappresentare l’Italia è stato illustrato da Lucio Riccetti attraverso l’edizione della Divina Commedia curata da Foscolo e pubblicata a cura di Mazzini e il prezioso libro di Marco Besso "La fortuna di Dante fuori d’Italia” che ha consacrato all’inizio del Novecento Dante poeta universale ed era espressione di una cultura aperta e cosmopolita, preziosi i puntuali riferimenti alle fonti autografe e alle numerose edizioni della Commedia, presenti nella Bibilioteca della Fondazione Besso.



Leonardo Pucciatti ha, invece, evidenziato l'evoluzione della Società Dante Alighieri nei diversi contesti storici, attraverso numerosi documenti, sottolineando le potenzialità della nuova piattaforma Dante Global e soffermandosi sulla sede di Praga, un esempio dell’interesse per la lingua e la cultura italiana nel mondo. Un momento emozionante è stato regalato alla platea degli studenti da Etilia Stella, storica e stimatissima docente di inglese del liceo che ha letto in lingua ceca i primi versi della Divina Commedia e ha ricordato il suo legame affettivo con Praga e la sua cultura. Breve, ma significativo il contributo di tre studenti che hanno letto in italiano, inglese e francese gli stessi versi.