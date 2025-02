La Regione Lazio alla Bit di Milano tra virtual reality, gadget interattivi, incontri e video emozionali

cultura

Tra i grandi protagonisti della Borsa Internazionale del Turismo 2025 non poteva mancare la Regione Lazio. Proprio la scorsa settimana, si è tenuto a Roma presso il Salone delle Colonne, il primo Forum del Turismo della Regione Lazio, evento di importanza focale voluto dall’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo.



L’incontro, che ha consentito di riunire istituzioni, operatori del settore e stakeholders, si è svolto con l’obiettivo di delineare e presentare il Piano Triennale del Turismo 2025 - 2027 della Regione Lazio, con un importante affondo sul ruolo svolto dalla regione in occasione del Giubileo in corso. Il Piano punta alla valorizzazione del territorio e alla creazione di un “Brand Lazio” riconoscibile a livello internazionale, con una particolare attenzione nei confronti di temi come sostenibilità, innovazione e inclusività.

Questi tre temi, costituiscono la chiave di quanto rappresentato dalla Regione Lazio alla BIT all’interno di un ampio stand ospitante 28 imprese turistiche, impegnate in presentazioni e incontri volti alla promozione del territorio in ambito storico, culturale e naturale. Tra le aziende leader nel settore della promozione turistica, presente ovviamente Skylab Studios, che qui, in veste di partner tecnologico della Regione Lazio, ha avuto il privilegio di partecipare all’inaugurazione dell’evento presenziato da istituzioni e dal Ministro del Turismo Santanchè, mostrando alle migliaia di visitatori le eccellenze del territorio da una prospettiva nuova.

“La Regione Lazio in Realtà virtuale”, questo il nome del grande protagonista dell’evento dedicato al turismo, che come suggerisce il nome, permette di scoprire i tesori del territorio laziale in virtual reality. Questo applicativo, sviluppato da Skylab Studios in collaborazione con Lazio Innova, continua a riscuotere grande successo in occasione di eventi nazionali e internazionali, confermandosi un ottimo strumento promozionale.

Attraverso l’ausilio di speciali visori per la realtà virtuale, ogni visitatore di una fiera può trasformarsi in un “turista digitale” e passeggiare come per magia tra le incantevoli vie del centro storico di Roma, conoscere i gioielli architettonici di Tivoli, con le sue Villa Adriana e Villa d’Este, o immergersi nell’altrettanto ricco patrimonio naturalistico del Lazio come quello rappresentato dalle faggete di Monte Raschio a Oriolo Romano e quelle di Soriano nel Cimino per poi concludere il viaggio nel Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri.

Questo strumento, che permette di conoscere in maniera innovativa gli splendidi patrimoni Unesco della Regione Lazio ovunque ci si trovi, acquisisce un valore tanto più decisivo in occasione dell’anno giubilare corrente, invogliando migliaia di turisti a visitare siti di inconfondibile bellezza creando una rete capillare che dalla Capitale si potrà estendere a tutto il territorio.

Ma la BIT, ha offerto anche l’occasione per celebrare la bellezza millenaria di una città simbolo del Lazio: Tarquinia. Per l’occasione, Skylab Studios ospite nel padiglione della Regione Lazio, ha presentato affiancata da un ospite d’eccezione, il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, lo speciale pacchetto “Necropoli”, una visita virtuale della Necropoli etrusca Monterozzi di Tarquinia che inizia dal cielo con un volo in mongolfiera per consentire al turista di scegliere il punto in cui atterrare e far partire l’avventura. Il progetto è accompagnato da uno speciale cardboard realizzato negli Studios creativi di Skylab dal design elegante e colorato, uno strumento pensato per ospitare al suo interno un qualsiasi smartphone, e che include due lenti per visualizzare i contenuti che compaiono sul telefono in 3D, con un ampio campo visivo che simula fedelmente la vista a 360°.

Questo incredibile viaggio alla scoperta della ricca e millenaria necropoli tarquiniese, ha sorpreso i visitatori della BIT, che in omaggio hanno anche ricevuto dei gadget interattivi per avere un ricordo speciale di Tarquinia: una cartolina interattiva, che se inquadrata con l’apposita app Linkar sviluppata da Skylab Studios, consente di avere accesso a immagini, testi e contenuti che raccontano la storia del patrimonio culturale della città, insieme ad un magico segnalibro interattivo in virtual reality che, sempre tramite un Qr Code, conduce il turista tra i cieli di Tarquinia, a 60 metri di altezza per godere dello splendido panorama che la città ha da offrire.

Infine, l’ultimo giorno di fiera, la DMO Etruskey rappresentata da Federica Scala, ha tenuto un panelin cui è stato condiviso con il pubblico uno splendido video emozionale realizzato proprio da Skylab Studios in collaborazione con il regista Alessandro Passamonti, un percorso che ha trasportato centinaia di addetti al settore tra i territori mozzafiato dell’Etruria e delle sue secolari tradizioni. Per regalare un’ulteriore chiave di accesso al tesoro degli Etruschi e al loro prezioso patrimonio culturale e artistico è stato poi distribuito al pubblico un calendario magico con Qr code in realtà aumentata.

Per attivare la magia, è sufficiente scansionare il Qr Code presente sul retro del calendario di Etruskey e poi tornare sul fronte per inquadrare la splendida immagine del tramonto sulla “Terra dei Re”. Grazie al potere della realtà aumentata l’utente vedrà comparire sullo schermo del proprio dispositivo mobile un video emozionante, un racconto per immagini di un territorio ricco di storia, cultura, arte e antiche tradizioni che comprende ben 12 comuni.

La partecipazione di Skylab Studios all’edizione 2025 della Borsa Internazionale del Turismo all’interno dello stimolante contesto della Regione Lazio, è solo il primo dei grandi eventi annuali in programma per l’agenzia di marketing interattivo sempre più orgogliosa di contribuire alla promozione di un territorio straordinariamente ricco come quello della Regione Lazio.