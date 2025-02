Con Vittoria Pedichini l'Istituto Tecnico "Lorenzo Maitani" vola a New York

cultura

Un importantissimo successo per l'Istituto Tecnico "Lorenzo Maitani" di Orvieto e per la sua studentessa Vittoria Pedichini, che frequenta quest’anno il 5 ACG. Dopo aver partecipato al Contest Global Citizens 2025 per gli studenti delle superiori organizzato da Repubblica@Scuola e United Network e dopo avere scritto un discorso sulla ricerca della felicità come scopo fondamentale dell'umanità, Vittoria si è classificata al primo posto, e il primo premio prevede una borsa di studio integrale per la partecipazione al Global Citizens Model United Nations di New York che si terrà a marzo 2025.

Tanti, oltre 500, sono stati i contributi che sono arrivati alla redazione di Repubblica, che ha scelto il lavoro della studentessa dal titolo L'articolo 25 della Dichiarazione dei Diritti Umani facendosi toccare il cuore dalle parole di Vittoria, che ha scritto: “La felicità non è un sogno irraggiungibile, ma un diritto che le istituzioni devono proteggere”, o anche: “Le Nazioni Unite ci dicono che le istituzioni devono fare di più per combattere la povertà e garantire che ogni persona abbia accesso ai diritti fondamentali, come istruzione, salute e un lavoro dignitoso.



La felicità è legata alla possibilità di vivere senza paura e di realizzare i propri sogni, ma la ricerca della felicità non riguarda solo gli individui, è una responsabilità collettiva. Un’economia che promuove disuguaglianze e lascia indietro le persone più vulnerabili non contribuisce alla felicità collettiva. Al contrario, una società che investe nel benessere di tutti, che combatte la povertà e le disuguaglianze, è una società che favorisce la felicità per ciascun individuo”.

E, come scrive Repubblica@Scuola, adesso Vittoria vola a New York.



https://majoranamaitani.edu.it/