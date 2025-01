Per il Giubileo la ferula papale in cammino sulla Romea Strata

cultura

È iniziato venerdì 24 gennaio da Montalcino il viaggio con la ferula papale sul cammino di fede e cultura della Romea Strata. All’evento, promosso dal Comune di Viterbo in collaborazione sinergica con il Corpo Italiano di San Lazzaro - Gruppo Roma-Viterbo, fiduciario della Romea Strata, ha preso parte la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e Giubileo 2025 Alessandra Croci.

"È stato un cammino intenso – riferisce – iniziato da Montalcino con prima tappa l'Abbazia di Sant’Antimo, per poi proseguire alla volta di Castiglion d’Orcia e Abbadia San Salvatore. Lasciando la Toscana, il cammino ha fatto il suo ingresso nel Lazio, nella provincia di Viterbo, con Proceno e Acquapendente.

Il viaggio con l'importante croce pastorale papale riprenderà venerdì 31 gennaio con la tappa Acquapendente-Montefiascone e sabato 1° febbraio Montefiascone-Viterbo, aperta a tutti coloro che intendono partecipare. Poco meno di 70 chilometri percorsi, per un cammino molto emozionante e partecipato, condiviso insieme alla direttrice del Corpo Italiano di San Lazzaro Roma Viterbo Ilaria Bartolotti e le tante persone che ci hanno accolto nei luoghi in cui siamo passati e ci siamo fermati".

"Particolarmente toccanti – aggiunge la consigliera comunale – i momenti condivisi con le persone dei luoghi raggiunti. Penso alla benedizione del Pellegrino da parte del parroco di Castiglione d’Orcia, alle suore di Sant’Antimo che ci hanno accolto con l’inno del Giubileo al nostro arrivo in abbazia, penso alla benedizione del parroco dell’Abbazia di Abbadia San Salvatore, luogo giubilare, ma anche all’accoglienza dei tanti fedeli emozionati e commossi nel toccare la ferula papale che verrà consegnata a Papa Francesco, e soprattutto le tante persone anziane che non potranno raggiungere Roma per vivere il Giubileo".

