Alla corte di Pietro Leopoldo, porte aperte alla Tenuta Granducale Dolciano

La Tenuta Granducale di Dolciano, situata a soli tre chilometri dal centro storico di Chiusi e a quattro dall’omonimo lago e dal Sentiero ciclopedonale della Bonifica, rappresenta una tra le più belle testimonianze storiche, culturali e architettoniche della Valdichiana Senese. La valle un tempo attraversata dal fiume Clanis, è ricca di antiche fattorie granducali costruite nella prima metà del XVIII secolo che rappresentano il risultato del lungo processo di bonifica iniziato dalla famiglia Medici nei primi anni del ‘500 e portato avanti dalla famiglia degli Asburgo-Lorena a partire dalla seconda metà del ‘700. Le fattorie erano riservate ai proprietari terrieri e ai loro contadini e servivano per organizzare i lavori agricoli dell’intera valle.

La Tenuta Granducale di Dolciano, grazie all’amore e al costante impegno della famiglia Bologna, proprietaria della Tenuta dal 1864, è ancora oggi un luogo affascinante e ricco di tradizioni. Visitare oggi la Tenuta significa lasciarsi sedurre dal “fascino senza tempo della storia” per regalarsi un’emozione unica alla corte dei Granduca di Toscana. L’antica dimora, con le sue sale storiche e il giardino all’italiana, vi offrirà la possibilità di visitare, attraverso un tour guidato, la chiesa, voluta dal Granduca di Toscana, impreziosita da pregiati affreschi interni e da un imponente portico con colonne, il museo della civiltà contadina del ’900 realizzato all’interno dell’antico granaio, l’asilo, la scuola, le bellissime limonaie recentemente ristrutturate, e le vecchie cantine risalenti al 1778.

Il percorso guidato include anche una collezione, voluta dalla famiglia Bologna, di oltre 300 animali alcuni dei quali oggi estinti. Oggi la Tenuta è un luogo ideale per prendersi un po’ di tempo e fermarsi a pranzo o a cena nel ristorante la Locanda delle Scuderie, guidati dallo chef Walter Tripodi, o per un aperitivo al tramonto nel nuovissimo locale Dolciano Tre. È anche il punto ideale, di partenza o di arrivo, per percorsi trekking nella campagna Toscana sia in direzione del centro storico di Chiusi sia verso il lago e il Sentiero della Bonifica.

