Festival di Napoli, al Teatro della Concordia le audizioni dei cantanti per la New Generation

Venerdì 4 ottobre al Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio si sono tenute le audizioni per l'Italia Centrale dei cantanti per la New Generation della decima edizione del Festival di Napoli, organizzata dall'Associazione Nazionale Italiana Artisti, presieduta dal Maestro Massimo Abbate, coadiuvato dalla project manager Maria Rosa Borsetti. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune. I cantanti sono stati selezionati da una qualificata giuria, presieduta dal direttore artistico del Festival di Napoli, Massimo Abbate, e composta dal Maestro Maurizio Bernacchia, autore di canzoni e docente di songwriting presso il Cet di Toscolano, dal Maestro Antonio Paladino, orafo e ideatore del Premio del Festival di Napoli, dal dottor Antonio Tacconi, amministratore del Gruppo Tacconi-Ottelio e presidente dell’Associazione Più Umbria, e dal Maestro Claudio Veneri, concertista, storico del pianoforte, ricercatore PhD e collezionista.

Hanno partecipato Gianluca Raffone, Lina Maddaloni, Maria Donnarumma, Maria Della Puca, Maria Feola (Maria Red), Franco De Biase, Maria De Geronimo e Bianca Amore. I concorrenti, giovani ma anche con esperienza nel campo, pervenuti da Napoli, Castellammare di Stabia e dall’Abruzzo, si sono cimentati in esibizioni eterogenee, che si sono alternate tra canzoni classiche a duetti con interpretazioni più vicine alla contemporaneità. Momento emozionante il collegamento che si è tenuto in diretta con Anthony Pasquale, direttore di ICN Radio di New York, la più famosa radio newyorkese della comunità italiana, che ha dedicato circa trenta minuti della sua trasmissione, intervistando i componenti della giuria, ed accogliendo il saluto del sindaco Agnese Cerquaglia, che ha invitato, attraverso la radio, americani e connazionali a venire a visitare il cuore verde d’Italia, che potrebbe essere per qualcuno di loro un ritorno alle radici della propria famiglia di origine.

Le audizioni si sono concluse con l’esibizione dei cantanti lirici e l’emozionante interpretazione del Maestro Abbate della canzone "Indifferentemente" che ha reso celebre in tutto il mondo il padre, noto cantante napoletano, Mario Abbate. Presenti anche Damienne Etienne, ex indossatrice ed ora presidente dell’Associazione Katìopa Executive-Events, con Likhane Zokou che cura le coreografie degli eventi moda dell’Associazione, che, con la project manager Maria Rosa Borsetti e la giornalista Marina Bertucci, stanno portando avanti progetti volti alla valorizzazione del Made in Italy, ed ultimamente si sono occupate con molto successo, al Villaggio Matteotti di Terni, dell’evento di moda e cultura “Abito nell’Abitare”.

A conclusione dell’evento, un brindisi offerto dalle aziende vinicole della Strada dei Vini del Cantico, unito ad una degustazione di prodotti alimentari campani distribuiti per il Centro Italia dall’Azienda Lu.Fra, sponsor dell’evento.