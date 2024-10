Quinta "Caccia ai Tesori Arancioni" del TCI. Indizio dopo indizio, fino alla Bellezza

cultura

Cento borghi, mille tesori. E preziosi indizi da seguire per scoprire le bellezze e le tradizioni dei borghi d'Italia. Una selezione di quelli dove sventola la Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistica del Touring Club Italiano di cui ad oggi si fregiano 285 località che rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate. Complice l'ingresso dell'autunno, domenica 6 ottobre si rinnova l'appuntamento con la quinta "Caccia ai Tesori Arancioni", la più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del Paese, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati.

"Ventisei anni fa – afferma Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano – in collaborazione con la Regione Liguria, ideammo l’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia ad essere totalmente dedicata ai piccoli centri delle aree interne. Da allora la nostra Fondazione non ha mai smesso di porre un’attenzione speciale ai borghi, dedicandosi alla loro cura, tutela e valorizzazione e questo è un appuntamento importante per conoscere e vivere alcune delle mete più interessanti e, spesso, meno conosciute". Da Nord a Sud pronte ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso in sei tappe che svela l'identità del territorio e delle comunità che lo abitano.

Il programma, ogni anno sempre più ricco, prevede diversi filoni tematici scelti dai borghi per permettere di conoscere, in modo inusuale e divertente, il proprio comune: musicale, con tappe legate alla tradizione musicale del luogo, enogastronomico, per assaggiare le specialità che lo rendono un unicum, e in costume d’epoca e tradizionale, per rievocare e rivivere storie locali. In alcune località sarà possibile ascoltare le storie di vita del paese, di personaggi che vi hanno vissuto e di aneddoti curiosi, raccontati direttamente dagli abitanti del luogo. Una novità di questa edizione pensata per rendere l’esperienza di scoperta ancora più autentica e immersiva.

La "Caccia ai Tesori Arancioni" è aperta a tutti, bambini e adulti, ed è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del TCI – Ente del Terzo Settore che da 130 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, contribuendo a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile – così da permettere alla Fondazione di accompagnare i piccoli centri delle aree interne nel loro processo di rigenerazione.

Per partecipare è sufficiente iscrivere la propria squadra online, approfittando anche per scaricare gratuitamente, dall’App "Touring in Viaggio", la nuovissima edizione della guida "Borghi da vivere 2024" in formato e-book. Nella Toscana più prossima aderiscono quest'anno anche Chiusi, in provincia di Siena, con una caccia al tesoro in costume storico, e Santa Fiora, in provincia di Grosseto, dove la caccia al tesoro sarà musicale. In entrambi i casi, partecipando all’evento si avrà l’opportunità di immergersi nella cultura locale, scoprendo luoghi unici e caratteristici. Tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono speciale, simbolo del territorio.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

www.tesori.bandierearancioni.it