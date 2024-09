Con Roberta Cotigni e Noemi Morelli la fotografia del Centro Italia vola in Albania

cultura

Prestigioso riconoscimento per le fotografe orvietane Roberta Cotigni e Noemi Morelli, recentemente nominate Ambasciatrici della Fotografia Italiana a Tirana, in Albania. Questa nomina che non è nata dal nulla, ma è frutto della loro arte e del grande impegno nel mondo della fotografia. Un impegno che prosegue con passione da diversi anni e che ha permesso loro di ricevere premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale.

Conosciute da molti per la fotografia New Born, con cui immortalano i primi giorni dei neonati e delle loro famiglie, nonché di matrimoni svolti in tutto il Centro Italia, sono note per il loro modo unico di catturare le emozioni. La specialità di Roberta rimane la fotografia naturalistica e macro fotografia, per cui ha ricevuto quest’anno la QIP (qualifica italiana professionisti). La specialità di Noemi, invece, è la fotografia ritrattistica e la fotografia su temi sociali, ponendo il focus descrittivo su dettagli e particolari.

La loro carriera ha permesso di esporre mostre ad Orvieto fotografia quali "Sguardi del Futuro", svoltasi dopo l'emergenza Covid, ritraendo le emozioni di bambini e ragazzi di età diverse, con ritratti in bianco e nero. Un’altra mostra importante è stata allestita a Castiglion Fiorentino. Selezionate tra moltissime fotografe italiane, donne, per descrivere e rappresentare le emozioni contrastanti quali sicurezza e timore tra una donna di 40 e l’altra di 60 anni in relazione al trascorrere del tempo che determina cambiamenti sul proprio corpo e nella propria sfera interiore.

Venerdì 20 e sabato 21 settembre saranno in Albania come Ambasciatrici per la Fotografia Italiana all’Wstero, per il secondo anno consecutivo. A Tirana esporranno due mostre dedicate una alle fotografie del Martin Pescatore del Kenia mentre pesca per nutrirsi (a cura di Roberta), l’altra a sfondo sociale con fotografie scattate nell’ex Manicomio di Volterra (prodotta da Noemi).

In questa occasione si vedranno finaliste per tre categorie su quattro per il concorso fotografico Fokus Awards, contest internazionale della fotografia, per i temi di Land Photography, Press and News ed il tema al centro dell’attenzione di questo anno "Touch with eyes". Roberta e Noemi collaborano insieme da anni a progetti fotografici ed insegnamento come docenti all'Università delle Tre Età di Orvieto e la loro passione le impegna in una crescita costante con continui corsi di aggiornamento.

Il loro punto di appoggio lavorativo è al centro polifunzionale "Il Borgo", in Piazza Monte Rosa 54, e in Via Monte Luco, sempre ad Orvieto Scalo. La loro nomina come Ambasciatrici della Fotografia Italiana in Albania rappresenta un ulteriore passo nel riconoscimento del loro talento e del loro contributo alla visione del mondo circostante.