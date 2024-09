A "Umbria Historica" oltre 30 spettacoli e circa 50 gruppi di rievocazione storica

cultura

di D.P.

Si annuncia come “il più grande evento di rievocazioni storiche del Centro Italia”, "Umbria Historica", l'appuntamento del fine settimana che vedrà riuniti al Family Park "Città della Domenica" oltre cinquanta gruppi in costume – medievale, ma non solo – provenienti non solo dall'Umbria, ma anche da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna e Veneto.

A farsi promotori di questo affascinante viaggio indietro nel tempo che consentirà un'immersione unica nella storia e nelle tradizioni, insieme allo storico parco alle porte di Perugia, è l’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, in stretta collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Perugia e con il patrocinio di Camera dei Deputati, Enit, Club Unesco di Perugia e Foligno e Camera di Commercio dell’Umbria.

Una festa con oltre trenta spettacoli spalmati nell'arco di due giorni – sabato 7 e domenica 8 settembre – e dislocati tra la Piazza Centrale, il Villaggio del Bosco e l’Arena Grande, dalle 10.30 alle 19. Uno spazio da esplorare con tutta la famiglia per scoprire accampamenti, combattimenti e prove di abilità. Si potranno ammirare cortei, sfilate in abiti storici e mercatini dove alla maestria degli artigiani che realizzano dal vivo manufatti con tecniche e strumenti dell’epoca si unisce la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità.

Pubblicità

A rendere divulgativo il mercato storico artigianale, le dimostrazioni pratiche di realizzazione delle eccellenze artigiane e le riproduzioni di antichi mestieri. Tra le tante associazioni presenti, anche l’Associazione Culturale "Catha" Onlus, che coinvolgerà i visitatori in un percorso didattico sulla mitologia etrusca. Non mancheranno gli approfondimenti culturali legati al tema delle rievocazioni storiche e spettacolari prove di combattimento che riprodurranno battaglie degli antichi Romani e cavalieri medievali.

Grazie alle associazioni di Otricoli, Spello, Tuoro e Ascoli Piceno si potrà ammirare un tipico accampamento romano e scoprire come vivevano i legionari, assistere a dimostrazioni di combattimento e conoscere i mestieri dell’epoca. Immancabile l’accampamento medievale con l’allestimento di un campo e la presenza di una vera Compagnia d’Arme. Tra abili evoluzioni e spettacolari coreografie, l’atmosfera sarà allietata anche da sbandieratori, musici, danzatori, giullari, tamburini, arcieri e falconieri.

Sei, nello specifico, i gruppi di sbandieratori: la Cavalcata dell’Assunta di Fermo, gli Sbandieratori di San Gemini, Sbandieratori e Musici di Arcus Tuder di Todi, Musici e Sbandieratori Città di Giove, Sbandieratori di Gubbio e Sbandieratori di Gualdo Tadino. Diversi i punti ristoro con taverne, locande e osterie, dove poter gustare piatti e bevande dal sapore antico ma anche tipicità delle varie regioni italiane.

Quattro le Maschere Umbre della Commedia dell'Arte – Nasotorto, Nasoacciaccatto, Chicchirichella e Rosalinda – che si faranno largo tra rappresentazioni teatrali, spettacoli e balli insieme al Corteo Seicento Vicis di Avigliano Umbro. Una rappresentanza della famiglia Vici, che nel ‘600 aviglianese era un punto di riferimento per verve culturale e iniziativa, assisterà allo spettacolo.

L’evento, apertosi nella serata di venerdì 6 settembre con un banchetto inaugurale presentato dall'attore Gianluca Foresi, alla presenza tra gli altri della presidente della Regione, Donatella Tesi, dei consiglieri regionali Eleonora Pace e Virginio Caparvi e del giornalista Giuseppe Cerasa, si concluderà con il Corteo dei Cortei, la grande parata multi-epocale che lo scorso anno si tenne a Orvieto, e che anche stavolta vedrà la partecipazione di oltre 600 rievocatori.



Da non perdere il Torneo Regionale d'Arco Storico, con la partecipazione di sette gruppi: Asd Arcus Tuder di Todi, Asd Arcieri Storici Sagittariis Ridentes, Asd Arcaris Tiberis, Castrum Fossati, Castrum Collis Palombi, Arcieri Malatesta, Arcieri dei Due Mondi e la Formazione Italiana Arcieri Storici.

Per partecipare alla due giorni si possono acquistare i biglietti sulla piattaforma Liveticket o direttamente alla biglietteria di Città della Domenica. Si può scegliere tra l’acquisto di un biglietto valido per due giornate a un prezzo scontato oppure per una singola giornata. Gli abbonati al Parco hanno diritto ad uno sconto del 50% per l’ingresso all’evento del primo giorno.