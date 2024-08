"Sulle orme di Rosa", visite guidate tematiche al Museo Colle del Duomo

cultura

In occasione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, uno degli eventi più significativi e attesi nella città di Viterbo, il Museo Colle del Duomo apre le porte a una serie di visite guidate esclusive, pensate per celebrare la figura di Santa Rosa. Ogni anno, il 3 settembre, la città si riunisce per la spettacolare processione notturna che vede una torre luminosa attraversare le vie cittadine, portando con sé la statua della santa.

Le visite guidate tematiche al Museo Colle del Duomo sono rese possibili grazie al supporto della Regione Lazio, nell’ambito dei contributi a favore dei servizi culturali dell’Organizzazione museale regionale, in accordo con la legge regionale n.24/2019. Con le visite guidate "Sulle orme di Rosa" i partecipanti saranno accompagnati attraverso le sale del Museo Colle del Duomo e alla scoperta delle affascinanti architetture della Cattedrale di San Lorenzo e del Palazzo dei Papi, luoghi intrisi di significato storico e culturale.



Sarà un'opportunità per approfondire il culto di Santa Rosa a Viterbo, con racconti e aneddoti che rivelano dettagli spesso trascurati della vita della Santa. Le visite guidate, che si svolgeranno in diverse date tra agosto e settembre, precedono e seguono il grande evento del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per vivere appieno l’atmosfera di festa e devozione che avvolge la città in questo periodo.



Di seguito le date disponibili:

venerdì 23 agosto, alle 12

sabato 24 agosto, alle 12

domenica 25 agosto, alle 12

lunedì 26 agosto, alle 12

venerdì 30 agosto, alle 12

sabato 31 agosto, alle 16

domenica 1° settembre, alle 12

venerdì 6 settembre, alle 12

sabato 7 settembre, alle 16

domenica 8 settembre, alle 16

È possibile prenotare una visita guidata in qualsiasi momento grazie al servizio di biglietteria online distribuito da Archeoares al seguente link: https://tinyurl.com/visite-sulleormedirosa