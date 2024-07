Ascanio Celestini all'Anfiteatro Cordeschi e Trevinano per la residenza artistica sulla narrazione

cultura

Ascanio Celestini torna ad Acquapendente per la rassegna estiva "A cielo aperto" all'Anfiteatro Cordeschi, rara e affascinante struttura di teatro di tipo elisabettiano, con direzione artistica di Sandro Nardi. Sabato 20 luglio alle 21 l'attore, autore e regista propone "Radio Clandestina", spettacolo in cui racconta l’occupazione nazista a Roma, partendo dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, per dare voce alle migliaia di familiari e amici colpiti dalla morte delle persone assassinate e sottolineando il valore della memoria e come il passato influisce sul nostro presente. Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella. Il 24 marzo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

"Radio Clandestina", che oltre allo spettacolo è anche un libro e un video, si fonda su circa 200 interviste, a testimoniare che questa non è soltanto la storia di quei tragici giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città: è la storia delle donne che vanno a cercare i loro uomini, delle mogli che lavorano negli anni Cinquanta e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la tramandano.

"A cielo aperto" è una rassegna promossa dal Teatro Boni in collaborazione con il Comune di Acquapendente e con il sostegno della Regione Lazio. I biglietti si possono prenotare anche online sulla piattaforma Vivaticket. Per ulteriori informazioni: 334.1615504 - www.teatroboni.it

Nel weekend Ascanio Celestini sarà anche a Trevinano con il workshop di narrazione “Laboratorio sul raccontare, come e perché”, nell'ambito delle residenze artistiche del Teatro Boni, promosse nell'ambito del progetto PNRR "Trevinano Ri-Wind" per la rigenerazione urbana e culturale della frazione aquesiana. Un’occasione, insieme a un grande attore, per conoscere la struttura del racconto, che non è solo una maniera per poter raccontare, ma anche e soprattutto un mezzo per comprendere il racconto degli altri.



Questi gli orari: venerdì 19 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30; sabato 20 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica 21 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16. Alle 18, inoltre, i partecipanti presenteranno i loro lavori di narrazione e inoltre, sempre nell'ambito del progetto "Trevinano Ri-Wind", è prevista in contemporanea una degustazione gratuita di vini e prodotti tipici della Tuscia guidata da Carlo Zucchetti.

Il giorno prima dello spettacolo di Celestini, venerdì 19 luglio, l'Anfiteatro Cordeschi ospita alle 21 "Passione in movimento", spettacolo a cura di Flamenco nel Cellaio e Orvieto Tango Flamenco, con coreografie di Paz Tejero e con Alessandra Focarelli, Emiliana Galli, Fabriana Cinque, Laura Gasparri, Monica Martellini, Maria Paz Tejero, Valentina Marini. L'appuntamento rientra nel cartellone collaterale "A cielo aperto Expo 2024" con mostre, performance e concerti fino a sabato 31 agosto.