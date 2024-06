Masterclass e concerto gratuito del tenore Gianluca Terranova per divulgare l'opera lirica

cultura

Il Teatro Comunale di Todi è pronto ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, la masterclass del tenore Gianluca Terranova, reduce dal trionfo in "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi a Pechino, nel teatro più grande della Cina, e si accinge all'impegno della "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini a Bangkok per una produzione commissionata per il Re e la Regina della Thailandia.



Nella città di Jacopone, da lunedì 1° a martedì 9 e da sabato 27 a mercoledì 31 luglio arriverà con 40 cantanti lirici da tutto il mondo: Cina, Corea, Albania, Croazia, Parigi, Vienna, Londra, Milano, Roma, Napoli, Modena, Caserta e Benevento, tutti per imparare il metodo "muscolare dei tre punti" che il tenore romano, naturalizzato umbro, ha ideato per insegnare al meglio la tecnica dei grandi cantanti del passato, con la quale sta spopolando sui social con tutorial che raggiungono milioni di visualizzazioni grazie al grande seguito dall'estremo Oriente.

Il concerto del yenore e degli allievi della masterclass si terrà domenica 7 luglio, alle 21.30, al Teatro Comunale, con un secondo spettacolo programmato per mercoledì 31 luglio al Teatro del Nido dell'Aquila. L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria. Gianluca Terranova è molto legato al territorio Umbro e in particolare a Todi, dove è stata messa a sua disposizione una macchina operativa perfetta per accogliere e ospitare al meglio gli iscritti al Master.

Gianluca Terranova, oltre ad aver calcato i più grandi teatri di Opera, dalla Scala di Milano al Covent Garden di Londra, è impegnato nella divulgazione della tecnica vocale della scuola di canto italiana del Melodramma. Si è distinto per divulgare l’Opera Lirica in ambiti diversi come nel Musical “Caruso” (2002-03), “Un italiano ad Hollywood” (2004), “Tito Schipa” (2005) e il film che lo ha reso famoso in Italia “Caruso, la voce dell’amore” prodotto da Rai Fiction e andato in onda su Rai Uno nel 2012 con un record di ascolti (6 milioni di spettatori), per il quale ha vinto il premio “miglior attore protagonista” di fiction dell’anno.