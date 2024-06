Ai nastri di partenza la quarta edizione del Festival dell'Ecologia Integrale

cultura

La quarta edizione del Festival dell’Ecologia Integrale, dedicata quest’anno al tema della città sostenibile "del noi", si terrà a Montefiascone, in Piazza Santa Lucia Filippini, da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Promosso dall’Associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, presieduta dall’arcivescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle cause dei santi Fabio Fabene, la manifestazione accoglierà docenti e rettori universitari, filosofi, storici dell’arte, cardinali e rappresentanti delle istituzioni per quatto giorni di riflessione e confronto.

"L’Enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco parla dell’ecologia e della città come luogo di vita che sia in grado di dare le stesse opportunità a tutti – afferma monsignor Fabene -. Con questi incontri, l’obiettivo è proprio sottolineare l’importanza e la valenza dell’aspetto comunitario delle metropoli, mettendo la collettività davanti all’individualismo di oggi. Il nostro quindi è un invito alla riscoperta dell’aspetto sociale. Questo, infatti, è più significativo per le città moderne, perché significa assumere un impegno collettivo improntato alla loro sostenibilità, dal momento che nessuno può farcela da solo".



Mercoledì 19 giugno, alle 21, in Piazza Santa Lucia Filippini, anteprima del festival con l’iniziativa “Montefiascone, come la vorrei” dedicata alla presentazione dei progetti delle associazioni e dell’istituto per geometri sulla città del futuro. Seguiranno la serata teatrale con le compagnie “I Burloni” e “Giorgio Zerbini” e la lezione spettacolo con l’attrice Claudia Gerini.



Il primo giorno del festival, giovedì 20 giugno, si aprirà alle 11, alla Rocca dei Papi con l’inaugurazione della mostra “Tra cielo e terra. Carlo Fontana da Roma a Montefiascone”, in occasione del 350esimo anniversario della cupola della basilica di Santa Margherita. Proseguirà nel pomeriggio, alle 18, con la “lectio magistralis” a cura del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Comunità Episcopale Italiana (CEI). La sera, alle 21.30, nella basilica di Santa Margherita si terrà un evento speciale della Banda musicale della Polizia di Stato che metterà in scena “La città di Dio”, dall’opera di Sant’Agostino, con la voce recitante dell’attore Emmanuel Casaburi e la direzione del maestro Roberto Granada.



“La città tra memoria e speranza” è il filo conduttore di venerdì 21 giugno, che vedrà alle 18, la “lectio brevis” del filosofo Massimo Borghesi e gli interventi, dalle 18.30, di Franco Salvatori, direttore emerito del Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università Tor Vergata, e Pino Musolino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno. Alle 21.30 verrà consegnato il premio “Custode della casa comune”, con la partecipazione del professor Tommaso Ponziani e la conduzione affidata a Gennaro Colangelo.



Sabato 22 giugno, dalle 18, si parlerà di “fragilità e cura degli spazi urbani”, con la “lectio brevis” di Albrecht Benno, rettore magnifico dell’università Iuav di Venezia, Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, e Agnese Pini, giornalista e direttrice del quotidiano La Nazione/QN. Alle 21.30, la Rocca dei Papi sarà la cornice del concerto del prestigioso quartetto d’archi Nous.



Domenica 23 giugno, alle 10.30, si svolgerà la messa nella Basilica di Santa Margherita. Dalle 21.30, l’evento “Tra la terra e il cielo, la cupola di Santa Margherita” dedicato ai 350 anni della costruzione della cupola della basilica di Santa Margherita, che vedrà gli interventi del vescovo di Viterbo Orazio Piazza e dello storico dell’arte Claudio Strinati e il concerto lirico del tenore Alessandro Liberatore e della mezzo soprano Sandra Pastrani, accompagnati dal pianista Mirco Roverelli.



Il Festival dell’Ecologia Integrale è patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Montefiascone, ACI (Automobile Club d’Italia) e Systema Ambiente, con il sostegno di Unindustria (Unione degli Industriali e delle imprese Roma - Frosinone - Latina - Rieti – Viterbo), Nardini Arredamenti, Gruppo Salvati, Euroansa SpA, Engie, Consorzio Universitario Humanitas, supermercato Tigre Montefiascone e Centro medico Bartoleschi.