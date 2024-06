Concorso di Poesia "I Borghi dell'Alta Tuscia", tutti i premiati della terza edizione

cultura

Sabato 1° giugno nella Sala Conferenze del Palazzo Guido Ascanio Sforza di Proceno, come annunciato, sono state premiate le poesie in concorso giudicate le migliori dalla giuria, tra quelle iscritte al Premio "I Borghi dell’Alta Tuscia". Ha introdotto i lavori il saluto del sindaco, Roberto Pinzi, che ha voluto esprimere la soddisfazione della comunità procenese di aver ospitato l’importante evento culturale. Ermanno Guerrini, presidente dell’Associazione Lautun Rasna, organizzatrice della manifestazione, ha confermato la riuscita degli obiettivi, tracciato le linee innovative delle future edizioni e ringraziato la Provincia di Viterbo, il Comune di Acquapendente e il Comune di Proceno per il patrocinio dato all’evento, soffermandosi sulle caratteristiche e sulla storia del paese ospitante.





Analizzando i dati del concorso è apparso evidente l’attenzione nazionale, con la presenza dei partecipanti, rappresentativa delle regioni italiane, per citarne alcune: il Lazio (36), il Piemonte (15), la Campania e la Toscana (13) e la Sicilia (12). La presenza è stata di oltre 160 iscrizioni, con una maggioranza maschile di circa il 55%, una prevalenza che non si è manifestata nella graduatoria dei classificati. La vincitrice, infatti, è stata Tiziana Monari, poetessa di Prato, pluripremiata in tante manifestazioni letterarie, con al suo attivo un migliaio di riconoscimenti e diciassette raccolte di poesia già pubblicate. Ad esporre la motivazione della Giuria è stata Anna Maria Isastia, docente di Storia Contemporanea presso l'Università di Roma La Sapienza e autrice di numerose pubblicazioni, che si è detta entusiasta del testo dal titolo "Las Mariposas".



Al secondo posto si è classificato Maurizio Albarano, proveniente da Marigliano di Napoli con la poesia: “Come vorrei tornare indietro…”, la consegna della targa e le motivazioni sono state illustrate dalla Professoressa Agata Severi, un passato di Preside, dirigente scolastico e competenze manageriali messa a disposizione della scuola. L’autore ha pubblicato quattro raccolte di poesia, collabora con alcuni giornali campani curando la sezione letteraria.



Terza classificata un’autrice del territorio, Fabiola Pinzi residente a San Casciano dei Bagni, che si è definita artista per diletto è anch’essa nota per la sua attività letteraria, ha presentato il componimento "L’altra metà di me". Per la giuria si è incaricata di leggere le motivazioni la professoressa Luciana Vergaro, con al suo attivo pubblicazioni su Bonaventura Tecchi illustre personalità di Bagnoregio, cittadina di cui lei stessa è stata sindaco. L’attore, regista, compositore teatrale Cesare Cesarini, consigliere dell’associazione organizzatrice, ha letto e possiamo dire "interpretato" le poesie vincitrici e anche i testi delle/dei partecipanti al concorso presenti alla premiazione. Per la Sezione B riservata agli iscritti alle scuole della Tuscia ha ricevuto un attestato e gadget ricordo la studentessa Anna Maria Santoni del Liceo Buratti di Viterbo.