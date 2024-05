I ricercatori del Cern di Ginevra incontrano gli studenti della Scuola Media "Ippolito Scalza"

cultura

di Pasquale Di Paola

Prestigioso evento per il territorio orvietano che vedrà il coinvolgimento e la partecipazione della ricercatrice in fisica delle particelle Valentina Mariani, una delle massime studiose e esperte del settore, con cattedra all'Università degli Sutid di Perugia e al Cern di Ginevra, che attuerà un progetto collegato alle materie Stem. Abbreviazione, questa, di Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica). Quattro discipline che rappresentano settori fondamentali che si intersecano tra loro, promuovendo una comprensione approfondita del mondo che ci circonda e stimolando l'innovazione tecnologica.



Leggendo i dati ufficiali Istat, ogni anno mancano nel nostro Paese circa 250.000 laureati, principalmente nel campo Stem. Nell'ultimo anno,sempre dati ufficiali Istat, solo il 23% dei giovani adulti, con età compresa tea i 25 e i 34 anni, possiede una laurea nelle discipline scientifiche e tecnologiche, le cosiddette lauree Stem. Questo dato mostra che c'è ancora molto lavoro da fare per aumentare la partecipazione agli studi Stem. Inoltre, c'è un evidente divario di genere, con quasi il 35% degli uomini laureati in Stem rispetto a poco piu'del 16% delle donne, evidenziando la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere in questo settore.



La scelta di percorsi di studio Stem risulta estremamente vantaggiosa. Nel 2023, il tasso di occupazione tra i laureati di età compresa tra 25 e 55 anni nell'area umanistica e dei servizi è stato di poco superiore al 70%, raggiungendo quasi l'80% per i laureati nelle discipline socio-economiche e giuridiche. Al contrario, il tasso di occupazione sfiora il 95% per coloro che hanno conseguito lauree collegate a materie Stem. Questi dati dimostrano in maniera inequivocabile che le lauree Stem offrono maggiori opportunità di occupazione e carriera.



Per avvicinare i suoi giovani allievi e le rispettive famiglie alle materie Stem, la Scuola Media "Ippolito Scalza" di Ciconia ha promosso e messo in atto il progetto "Orientamento alle Carriere e Studi Stem". Questo progetto ha come primario obiettivo quello di promuovere e diffondere le discipline tecnico-scientifiche e in particolare la conoscenza della fisica. Questa prestigiosa iniziativa mira a ispirare e coinvolgere gli studenti dell'Istituto nelle discipline Stem, incoraggiandoli a considerare percorsi di studio e carriere in questi settori cruciali per l'innovazione e lo sviluppo del Paese.



Il progetto Stem rappresenta una ulteriore ,preziosa e unica opportunità,per sottolineare l'importanza delle discipline scientifiche e tecnologiche e per incentivare una maggiore partecipazione degli studenti in questi campi di studio.

Il primo incontro di questo prestigioso evento si terrà mercoledi 29 maggio dalle 17 alle 18.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Ippolito Scalza dell'Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio, sempre al passo con i tempi e con le nuove metodologie nel campo della didattica. Questa opportunità è stata resa possibile grazie all'impegno, sempre puntuale e in linea con i cambiamenti della società, della dirigente scolastica Isabella Olimpieri.



L'incontro vedrà l'illustre partecipazione della dottoressa Valentina Mariani, una delle massime esperte a livello internazionale dello studio delle particelle, ricercatrice nel campo della fisica all'Università di Parigi e al Cern di Ginevra.

La quale illustrerà agli alunni e alle famiglie i vari aspetti e modalita'attuative di questo progetto legato alle materie Stem, le cosiddette "materie del futuro".