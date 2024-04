In moto la macchina organizzativa della 16esima Notte delle Candele

cultura

Vallerano si prepara a risplendere, ancora una volta, con la 16esima edizione della Notte delle Candele, un evento che porta cultura e romanticismo nel cuore del pittoresco comune del Viterbese dalle antiche origini etrusche. Quando il sole tramonta all'orizzonte, un incantesimo prende vita: i residenti di Vallerano adornano le loro dimore e gli spazi circostanti con scenografie originali e personali, accendendo fiammelle che si trasformano in forme suggestive e misteriose.



Lungo un percorso avvolto da un'aura di mistero, sia dentro che fuori le antiche mura, i visitatori locali, nazionali e internazionali sono invitati a esplorare luoghi unici e a immergersi in un'atmosfera di condivisione sotto la luce argentea della luna. La serata è arricchita da melodie incantate, pennellate di pittura che prendono vita, scatti fotografici che catturano l'essenza del momento, spettacoli teatrali che raccontano storie millenarie e opere audiovisive che incantano l'anima.

L'evento tonerà puntuale sabato 31 agosto, con l'ingresso al centro storico consentito dalle 18 fino a notte fonda o fino a quando le energie (fisiche) dei partecipanti non saranno esaurite. Il tema di questa edizione, "C'era una volta", risveglia antiche leggende e storie dimenticate

L’Associazione "Notte delle Candele di Valleran"o ha in programma quest’anno una serie ancor più articolata di iniziative che avranno come tema "C’era una volta", argomento del concorso fotografico aperto a tutti i partecipanti all’evento. Numerosi artisti si esibiranno contemporaneamente in una varietà di eventi, il cui calendario sarà annunciato nei prossimi mesi sul sito ufficiale. Con 100.000 candele e migliaia di spettatori attesi, la Notte delle Candele si conferma come una delle iniziative di turismo culturale più amate del Lazio.

Pubblicità

Info Whatsapp al numero 379.2780186