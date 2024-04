Al Teatro Bonaparte, arriva "Robin Hood" di Loredana Parrella

cultura

In occasione della 22esima Sagra dell'Asparago Verde IGP, a Canino, un programma di teatro e circo per bambini, famiglie e tutte le età. Venerdì 5 aprile dalle 17 al Teatro Comunale "L. Bonaparte" arriva il leggendario principe dei ladri “Robin Hood” nello spettacolo di Loredana Parrella organizzato da Twain Centro Produzione Danza con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Canino.



Si continua all’aperto con tre eventi inseriti all’interno di Extra Teatro Festival, curato da Anonima Teatri e sostenuto dalla Regione Lazio e dal Comune di Canino. Sabato 6 aprile dalle 16 a Piazza Valentini, circo, giocoleria, monocicli e torce infuocate con "Colpi di Toss" di Cinquepalle, a seguire l’ironica e poetica magia contemporanea di Fil con “Mago o non M’Ago”. Domenica 7 aprile alle 11.45 parte da Piazza Valentini la passeggiata del Teatro Potlach intitolata “Il Circo Magico” con trampolieri, percussioni, danze e racconti.

Ispirato al romanzo omonimo di Alexandre Dumas, lo spettacolo “Robin Hood” con la regia e coreografia di Loredana Parrella, testi Enea Tomei, interpreta le gesta del fuorilegge più conosciuto dell’anno mille, principe dei ladri e incontrastato signore della foresta di Sherwood. La Storia narra di un giovane, nipote di re, privato ingiustamente dei suoi beni da un nobile senza scrupoli, che allena corpo e anima per diventare l’eroe invincibile. E sarà proprio lui l’ultimo sassone che tenterà di opporsi alla dominazione dei normanni, lottando tenacemente contro le ingiustizie degli usurpatori. Bollato come furfante e condannato a morte da chi detiene il potere, si rifugia nella foresta di Sherwood, assalta e ruba ai ricchi per dare ai poveri, facendosi valere grazie alla sua mira straordinaria.



Robin Hood diventa così simbolo di speranza e di rivalsa. Lo spettacolo è una rilettura ambientata in tempi moderni che racconta le gesta di un eroe di oggi in una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura coreografica. Il nostro Robin Hood vive la sua adolescenza allenandosi per diventare un uomo libero e immaginando, insieme ai suoi compagni, una società fondata sulla libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale. Una produzione Twain Centro Produzione Danza in collaborazione con ACS Abruzzo, ATCL Lazio, con il contributo di MiC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Lo spettacolo è previsto alle ore 17.30 e sarà preceduto da un breve incontro alle ore 17.

“Colpi di Toss” di Alessio Paolelli in arte “Cinquepalle” è uno spettacolo di circo, in continua mutazione, che raccoglie principalmente la giocoleria classica, palloncini, tante gag, interazione con il pubblico ed un finale a tre metri di altezza su un instabile monociclo con tre torce infuocate. Il tutto a tema swing e rock and roll, adatto a tutte le età.

“Mago o non M’Ago” di Filippo Porcari in arte “FIL” è invece uno spettacolo poetico, ironico e sorprendente di magia contemporanea, giocoleria e coinvolgimento del pubblico.

“Il Circo Magico”, regia Pino Di Buduo, produzione Teatro Potlach, è una passeggiata di attrazioni con Arlecchino e Pulcinella, e un’elegante figura femminile sui trampoli. Il pubblico di bambini e famiglie sarà trasportato nel mondo della fantasia. Tra balli sui trampoli, abilità circensi, percussioni dal vivo, costumi colorati, scherzi, litigi e riconciliazione tra Arlecchino e Pulcinella, gli spettatori avranno la possibilità di accompagnare questi personaggi in una gioiosa passeggiata nella loro città.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

380.1462962 (WhatsApp) - info@cietwain.com

info@anonimateatri.com - www.cietwain.com - www.anonimateatri.com

Biglietti:

Teatro Comunale "L. Bonaparte" 10 euro intero, 8 euro ridotto e over 65, 5 euro ridottissimo (sotto i 14 anni)

Piazza Valentini 2 euro

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.