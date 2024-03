"Vivere con una stella: cos'è lo space weather", primo di sei incontri dedicati all'astronomia

cultura

Un progetto di diffusione e divulgazione della cultura scientifica e astronomica, frutto della collaborazione e condivisione fra la Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" e l’Associazione Scientifica Astronomica "Nuova Pegasus" di Orvieto. Un ciclo di sei incontri pubblici, che si svilupperà durante il corso dell’anno, dedicato alla conoscenza e all’osservazione del cielo e degli astri, fra scienza, fantascienza e cinema.

Si comincia sabato 6 aprile alle 16 nella Sala Accoglienza della Biblioteca. Tema di questo primo incontro sarà un approfondimento sul Sole e sulle interazioni che quotidianamente la Terra subisce con la stella più vicina. La conferenza pubblica, dal titolo "Vivere con una stella: cos’è lo space weather", sarà tenuta dal professor Dario Dal Monte, fisico solare dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Al termine del seminario, meteo permettendo, è prevista un’osservazione del Sole ai telescopi dal Giardino dei Lettori della Biblioteca, per meglio comprendere i complessi fenomeni fisici che coinvolgono il Sole e il nostro pianeta.

Il ciclo proseguirà il mese successivo, a maggio, con una conferenza sul pianeta Marte, tra fantascienza e realtà, a cui seguirà la visione del film The Martian. A giugno invece, verrà organizzato un incontro di approfondimento sulla Luna, a cui seguiranno alcune osservazioni astronomiche notturne del cielo e della Luna ai telescopi, dai giardini della Biblioteca. Si riprenderà, quindi, a settembre con un intervento pubblico, in collegamento dal Cile, del dottor Rodolfo Angeloni, astronomo di origini umbre, in provincia di Terni, e ricercatore presso uno dei molteplici osservatori astronomici installati sulle Ande Cilene, in uno dei migliori siti per le osservazioni astronomiche da Terra.



Per ottobre è già in programma la visione del film "Interstellar" a cui seguirà l'intervento di un fisico delle onde gravitazionali, la dottoressa Elisa Grilli, anch’essa originaria di Terni, dal titolo "La Fisica di Interstellar". In calendario, infine, a novembre un evento che ripercorrerà la lunga avventura scientifica e tecnologica delle missioni Apollo per la conquista della Luna, a cui seguirà la visione del film "Apollo 13".

Pubblicità

Per ulteriori informazioni:

0763.530475 - 347.5100003

nuovapegasus@hotmail.it

www.nuovapegasus.it