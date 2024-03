Musica e prosa al Teatro Santa Cristina, quattro proposte per il mese di aprile

cultura

Anche quest’anno, come da quindici anni a questa parte, il Teatro Santa Cristina di Porano ha il piacere di offrire un piccolo, ma gustosissimo cartellone, che si svolgerà nel mese di aprile, offrendo al pubblico poranese e non solo uno spettacolo, ogni weekend. Quattro incontri decisamente speciali, quattro proposte accattivanti e ricche di contenuto.

Si comincia sabato 6 aprile alle 21.15 con lo spettacolo musicale "A tutto Disney" 100 anni di sogni animati, 100 anni di grandi successi che forse non sarebbero stati tali se a renderli indelebili nella fantasia di grandi e piccini non fossero state le colonne sonore, tutte scritte da grandissimi compositori, le canzoni che tutti cantano, quelle stesse canzoni che verranno reinterpretate da quattro cantanti umbri, Francesca Bruni, Chiara Dragoni, Stefano Benini e Matteo Mencarelli, accompagnati al pianoforte da Sabina Belei. Da Biancaneve ad Alladin, dalla Sirenetta a Belle, principi e principesse si racconteranno sul palco. Un magico apprendista stregone guiderà in questo sogno in musica.

Domenica 14 aprile, alle 17.30, la Compagnia "Terzo Chakra" fondata dall’attrice orvietana Sophia Angelozzi e dalla collega Ilaria Arcangeli, porteranno in scena una pièce molto intrigante dal titolo "Inchiostro e fango", importanti riflessioni su "quello che vorremmo fare e quello che siamo costretti a fare", su cosa sia giusto e cosa sbagliato a partire dalla storia di tre giornaliste, la cui carriera dipende da un caso di cronaca nera su cui stanno lavorando.

Pubblicità

Sabato 20 aprile alle 21.15 un concerto d’eccezione targato "La Banda del Comitato", ovvero otto musicisti orvietani, Martina Sciucchino, Alice Rohrwacher, Francesco Rosati, Leonardo Gazzurra, Filippo Bianchini, Lorenzo Calvanelli e Pierluigi Cinnirella, innamorati della musica della propria terra, di quella musica che esprime le radici più vere e profonde. Il gruppo propone pezzi originali e rivisitazioni del repertorio folk e della canzone italiana degli anni '60. Un "liscio d’autore" come loro stessi definiscono, fatto di atmosfere cangianti, beffarde, sognanti, severe e poetiche.

A chiudere la rassegna sarà l’attore poranese Andrea Olimpieri, sabato 27 aprile alle 21.15, in collaborazione con l'Associazione "Oltre le nuvole per Roberta". L’attore, noto al pubblico locale per la sua particolare vis comica, sorprenderà il pubblico con un bellissimo recital intitolato "Lassù, in alto, a vedere le stelle”. Parte degli incassi di questo spettacolo verranno devoluti in beneficienza, secondo le disposizioni dell’associazione.

Questa mini rassegna è affidata alla cura e alla direzione artistica dell'Associazione Culturale "Cherries on a Swing Set", con il patrocinio del Comune di Porano.