La Via Romea Germanica si espande. E Orvieto si prepara alla sua prima Walking Marathon

La Via Romea Germanica, il percorso storico che collega la Germania a Roma, si arricchisce di nuovi soci e annuncia eventi entusiasmanti. Il Comune di Tenna, gioiello della Valsugana trentina, e il Museo Interreligioso di Bertinoro, custode di storia e dialogo in Emilia-Romagna, hanno recentemente aderito alla rete dei soci di questo importante cammino che attraversa l'Europa.

Tenna è un piccolo comune nel cuore della Valsugana, incastonato tra la bellezza dei laghi di Caldonazzo e di Levico. Nota per la sua pietra miliare della strada romana Claudia Augusta, Tenna è stata protagonista del Festival della Via Romea Germanica negli ultimi due anni, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori che percorrono questo itinerario storico.



"Ringraziamo il sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale per aver fatto entrare Tenna nel circuito della VRG. Questa nuova collaborazione rafforza la nostra presenza sul territorio trentino, in modo particolare in Valsugana, concludendo un percorso iniziato quasi due anni fa quando fu creato il primo collegamento con questi territori meravigliosi" ha dichiarato Flavio Foietta, presidente della VRG. (Qui, il video).

Cambiando regione, si giunge ad un’altra nuova entrata, il Museo Interreligioso di Bertinoro. Situato a metà strada tra Forlì e Cesena, il Museo Interreligioso offre un viaggio attraverso le religioni monoteistiche, dalla città Santa di Gerusalemme fino alle figure storiche che hanno segnato il percorso del monoteismo. Situato nelle antiche segrete della Rocca Vescovile, il museo invita studenti e turisti a un'esperienza immersiva nella storia e nella fede.



"Il percorso espositivo – spiega Simone Valmori, direttore del Museo – si articola in tre sezioni. La prima è dedicata agli aspetti comuni tra Ebrei, cristiani e musulmani, la seconda sezione ci spiega come le religioni hanno creato le loro specifiche identità, infine la terza parte del museo è dedicata alla genesi e all’affermazione del monoteismo. Siamo davvero soddisfatti di questa unione all’insegna del dialogo e della collaborazione fra due realtà, la VRG e il Museo Interreligioso, promotrici di un dialogo interculturale volto a valorizzare la diversità e la ricchezza di questi territori".



Le novità sono partite dal Trentino, hanno attraversato la Romagna e sono giunte ad Orvieto con la Walking Marathon, una camminata tra i tesori umbri organizzata dall'Asd Majorana Trekking Aps di Orvieto, socia della Via Romea Germanica. Domenica 14 aprile inaugurerà la prima edizione dell'Orvieto Walking Marathon. Questa camminata non competitiva offrirà tre percorsi diversi, permettendo ai partecipanti di esplorare le meraviglie del territorio orvietano, dai vigneti alle colline, fino alle suggestive zone di Sugano e Rocca Ripesena.



Il primo percorso è il più semplice e prevede un percorso di 10KM che dall’Anello della Rupe arriva allo Scalo. Quello intermedio, di 21 chilometri, giunge invece fino alle colline di Canale attraversando vigneti e uliveti e lambendo il territorio di Porano. Infine, il tracciato completo di 42 chilometri conduce i partecipanti fino alla zona di Sugano e di Rocca Ripesena giungendo infine a Ponte Giulio.



"Siamo molto onorati di sostenere questo evento, che unisce lo sport alla scoperta del territorio, contribuendo a valorizzare i sentieri della VRG e le tradizioni Orvietane" conclude il presidente Flavio Foietta, ricordandoci con soddisfazione che la Via Romea Germanica non è solo un percorso fisico, ma anche una comunità virtuale di viaggiatori e sognatori. Per restare sempre informati sulle ultime novità e sugli aggiornamenti della Via Germanica, ed entrare a far parte di una grande comunità di viaggiatori e di sognatori, è possibile seguire la Via Romea Germanica su Facebook ed Instagram.