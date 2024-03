"Eroi", in scena al Teatro del Carmine lo spettacolo della Compagnia "Amleto in Viaggio"

cultura

Tutto esaurito per la prima del nuovo spettacolo della Compagnia di Arti e Teatro Integrato "Amleto in Viaggio", "Eroi", che andrà in scena sabato 9 marzo alle 21 e domenica 10 marzo alle 18 al Teatro del Carmine di Orvieto per la regia di Felizitas Scheich ed Elisabetta Moretti. Dopo un lungo lavoro di studio e improvvisazione sul tema del viaggio, della diversità e dell'immigrazione, già anticipato ad ottobre dello scorso anno dalla mostra fotografica omonima, la Compagnia metterà in scena un racconto suggestivo che accompagnerà gli spettatori verso la comprensione emotiva di realtà che spesso rimangono ovattate come voci di sottofondo di un notiziario serale.

"Il viaggio dei giovani eroi ateniesi verso il Minotauro - affermano - è il nostro viaggio nel labirinto del contemporaneo. In scena ci saranno eroi fragili, tra grandi guerre e difficoltà quotidiane, tra viaggi della speranza e barriere architettoniche.

La vita raccontata nello spettacolo è il gigantesco labirinto in cui siamo imprigionati, in cui il mostro rinchiuso, la nostra grande paura, è solamente la persona che non vediamo. A cambiare le sorti, la speranza e la meraviglia di scoprirsi vicini in un mondo che può ancora stupirci".

"Amleto in Viaggio" ringrazia per la costante collaborazione l'Usl Umbria 2, la Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio", l'Associazione Adriano Casasole e il Comune di Orvieto, per la passata condivisa esperienza, le istituzioni e le associazioni del Progetto Casa per l'inclusione sociale e per l'opera utilizzata come immagine dei manifesti l'artista Elisa Dottori.